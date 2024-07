Dopo una lunga attesa a partire dalla presentazione avvenuta al WWDC24, su App Store di Apple è finalmente sbarcato il nuovo titolo della saga di Resident Evil, stiamo parlando di Resident Evil 7 che finalmente è disponibile per tutti i dispositivi della famiglia Apple, iPhone, iPad e Mac.

Il gioco è disponibile nella medesima modalità che abbiamo già visto per Assassin’s Creed Mirage e Resident Evil village, sarà infatti possibile scaricarlo e provarlo gratuitamente per poi decidere di acquistare la restante parte pagando un prezzo prestabilito.

Il gioco è disponibile per i dispositivi della famiglia Apple solo ed unicamente per quelli dotati dei più recenti SoC Apple Silicon, per quanto riguarda Mac e iPad per i dispositivi con processore M1 o superiore, mentre per iPhone quest’ultime è disponibile solo per 15 Pro e 15 Pro Max dal momento che il processore che montano è l’unico in grado di offrire prestazioni adeguate a far girare il gioco.

Come gira Resident Evil

Se avevate dei dubbi potete stare tranquilli, il gioco offre 60 fps granitici su iPhone 15 Pro Max con risoluzione 900p, mentre su iPad si ottiene lo stesso risultato a ben oltre 1600p.

Si tratta dunque di un ottimo risultato offerto dalle piattaforme Apple che tra l’altro garantiscono anche i salvataggi cross platform, di conseguenza una volta iniziato il gioco su iPhone potreste tranquillamente continuarlo su iPad e terminarlo sul Mac senza nessun tipo di problema.

Al netto, quello che abbiamo davanti gli occhi è un risultato tutto sommato atteso dal momento che a differenza degli altri titoli si tratta di un titolo meno recente di conseguenza meno esoso da un punto di vista delle risorse, il gioco supporta i comandi touch però è pensato per essere giocato tramite un pad, di conseguenza se ne siete sprovvisti, vi sconsigliamo di acquistarlo dal momento che l’esperienza non sarebbe così confortevole come dovrebbe.