L’attesa per l’arrivo dei nuovi incredibili dispositivi di casa Samsung sta per terminare. La presentazione di nuovi Samsung Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6 si terrà a Parigi il 10 luglio 2024.

Mancano davvero pochi giorni, e tutte le caratteristiche tecniche che sono trapelate tramite indiscrezioni negli ultimi mesi potranno essere confermate. Tanto più che negli ultimi giorni sono stati svelati i press render con le foto dei nuovi modelli.

Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6: quali saranno le caratteristiche tecniche?

Cerchiamo di anticipare quali saranno le possibili caratteristiche tecniche dei nuovi attesi dispositivi dell’azienda Sudcoreana.

Il Samsung Galaxy Z Fold 6 Presenterà un display esterno Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con una risoluzione HD+, e uno esterno Dynamic AMOLED 2X da 7,6 pollici.

Per quanto riguarda il cuore pulsante del nuovo smartphone sarà proprio il processore SnapDragon 8 Gen3, a cui si aggiungerà una RAM da 12 GB e e una memoria che può arrivare a 1 TB. La batteria del dispositivo avrà una capacità di 4400 mAh.

Il comparto fotografico sarà supportato da una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 MP, un obiettivo ultragrandangolare da 12 MP è un teleobiettivo da 10 MP, mentre la fotocamera interna sarà da 4 MP e presenterà un sensore da 10 MP.

Dalle foto emergono anche le diverse colorazioni del Galaxy Z Fold 6, disponibile in Pink, Navy e Silver Shadow.

Il Samsung Galaxy Z Flip 6, invece, presenterà un display principale Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici e uno esterno Super AMOLED da 3,4 pollici. Anche questo smartphone sarà supportato dal processore Snapdragon 8 Gen 3, mentre non si hanno a disposizione informazioni per quanto riguarda la RAM. La batteria sarà da 4000 mAh.

Per il comporto fotografico potrà contare su una fotocamera principale da 10 MP e una frontale da 10 MP.

Anche il Samsung Galaxy Z Flip 6 sarà disponibile in diverse colorazioni, in particolare se per scegliere tra il Blue, Yellow, Silver Shadow e Mint.