Land Rover Defender Octa: restyling per l'iconico fuoristrada

Land Rover ci mostra la sua nuovissima e fiammante Defender Octa, la versione ancora più potente, aggiornata ed esclusiva del suo famosissimo fuoristrada. La Defender saprà conquistare totalmente il pubblico con le sue caratteristiche differenti e le prestazioni mozzafiato che sorvolano ogni record.

La società non ha progettato questo fuoristrada in un batter d’occhio, al contrario. La Land Rover ha usato un programma con quasi 14.000 test, molti di più di quanto ne esegua di solito. Non è solo l’aspetto ad essere accattivante, ma la Defender Octa possiede anche un sistema di motorizzazione sviluppato nel dettaglio per dare al guidatore una sensazione al volante nuova ed intrigante. Il motore V8 4.4 litri mild hybrid biturbo di cui è dotata l’auto riesce a toccare la potenza straordinaria di ben 635. Il cambio della Land Rover è automatico ed è diviso in otto velocità portando così il modello Defender ad un’accelerazione immediata passando da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi. E la velocità massima raggiungibile? 250 km/h.

Ovunque vai la Land Rover Defender Octa ti segue

La Defender Octa di Land Rover è perfetta non solo per i viaggi su strada liscia e senza complicazioni, ma anche offroad. L’auto infatti possiede tecnologie apposite come il sistema Dynamics 6D che include un collegamento idraulico tra gli assi, ammortizzatori attivi e controlli avanzati del rollio e del beccheggio che consentono di padroneggiare con destrezza il volante. Tramite i suoi forti e resistenti cerchi da 22″ e pneumatici da 33″, la Land Rover Defender Octa può affrontare anche fossi e pozzanghere profonde un metro senza alcun danno!

I freni Brembo con dischi anteriori da 400 mm assicurano una frenata potente, mentre le modalità di guida Comfort, Dynamics e Octa consentono al conducente di adattare l’esperienza di guida sia su asfalto che fuori strada. La Defender Octa di Land Rover mostra tutta la sua tenacia già dal design avente parafanghi allargati, paraurti rielaborati e protezioni eccezionali. Gli interni offrono finiture di lusso in pelle semi-anilina e in optional l’Ultrafabrics, oltre a sedili Performance anteriori con il sistema innovativo Body and Soul Seat. La Land Rover Defender Octa, per il lancio, sarà disponibile in esclusiva nella Edition One. Essa avrà dettagli in fibra di carbonio, cerchi da 20″ e vernice Faroe Green, oltre ad interni in Ultrafabrics Khaki ed Ebony.