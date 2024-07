Gli annunci di Nubia non si sono esauriti con i REDMAGIC 9S Pro e 9s Pro+ ma sono proseguiti con un device inedito per il brand. Infatti, in Cina è stato presentato il laptop da gaming REDMAGIC Titan 16 Pro.

Il laptop è pensato per soddisfare le esigenze dei gamer più esigenti grazie ad una dotazione tecnica di altissimo livello. Infatti, il cuore del portatile è un processore Intel Core i9 a cui si affiancano le schede video di ultima generazione realizzate da NVIDIA.

Sono disponibili due versioni del REDMAGIC Titan 16 Pro e la prima è dotata di processore Intel Core i9 e GPU RTX 4060. Questa configurazione è pensata per tutti i gamer che cercano un laptop in grado di offrire prestazioni elevate.

Tuttavia, per coloro che desiderano andare ulteriormente oltre, è possibile optare per la configurazione che affianca alla CPU Intel i9 una scheda grafica RTX 4070. In questo modo si potrà giocare ad altissimi livelli senza cali di frame rate e con le impostazioni grafiche sempre al massimo.

Al fine di gestire tutta questa potenza, il REDMAGIC Titan 16 Pro è caratterizzato da un sistema di raffreddamento denominato Magic Cooling. La doppia ventola di dimensioni generose può raggiungere le 3850 RPM, generando un flusso d’aria pari a 13,8 CFM. A questo sistema si aggiungono gli heat pipe che permettono di dissipare il calore prodotto dalla CPU e dalla GPU-

Il display di REDMAGIC Titan 16 Pro è un pannello da 16 pollici con una risoluzione da 2.5K pari a 2560×1600 pixel. Il rapporto d’aspetto è da 16:10, perfetto le la fruzione dei contenuti multimediali alla massima risoluzione possibile.

Il pannello ha una luminosità massima di 500 nits e include tutte le più moderne tecnologie per la protezione degli occhi. Inoltre, lo schermo è calibrato per coprire il 100% dello spazio colore DCI-P3, rendendo adatto anche per i professionisti.

Le colorazioni disponibili al lancio sono due con la scocca realizzata completamente in metallo ottenuto da una lega di alluminio di grado aeronautico. La batteria da 80Wh garantisce ampia autonomia anche sotto sforzo e la ricarica rapida da 10W permette di ricaricarlo velocemente.

Il debutto internazionale di REDMAGIC Titan 16 Pro è previsto entro la fine dell’anno. Nubia comunicherà in seguito i prezzi della versione global.