Il Computex 2024 ha permesso ad ASUS di mostrare la nuova line-up di prodotti dedicati al mondo del gaming. Oltre alla ROG Ally X, la console portatile di nuova generazione, il produttore ha svelato agli appassionati anche due periferiche pensate per i veri gamer che hanno bisogno degli strumenti migliori

ROG Azoth Extreme

I gamer e non solo potranno migliorare il modo di digitare grazie alla nuova ROG Azoth Extreme. La tastiera si contraddistingue per una qualità costruttiva di altissimo livello, con una scocca in lega di alluminio, finiture in metallo, elementi in fibra di carbonio e poggiapolsi in silicone..

Pensata per ridurre al minimo il lag anche in modalità wireless, la tastiera garantisce un’autonomia di oltre 1600 ore di utilizzo. ASUS ha integrato le tecnologie ROG SpeedNova e Polling Rate Booster oltre agli interruttori meccanici ROC NX prelubrificati per rendere la digitazione veloce e precisa. Inoltre, gli utenti potranno scegliere il proprio sistema di ammortizzazione preferito in base all’utilizzo al fine di personalizzare al meglio la digitazione.

ASUS vuole offrire agli utenti ROG un setup completo per le proprie esigenze da gaming, arriva la nuova combo mouse e tastiera

ROG Harpe Ace Extreme

Insieme alla tastiera, non poteva mancare il mouse da gaming ROG Harpe Ace Extreme. La periferica, come la tastiera, è pensata per i pro gamer ed è caratterizzata da un rivestimento in fibra di carbonio. Questa scelta permette di sviluppare un rapporto peso/resistenza da primato e garantire rigidità strutturale senza appesantire il mouse.

All’interno è presente un sensore ottico ROG AimPoint Pro in grado di raggiungere i 42.000 dpi per la massima precisione. ASUS ha testato la resistenza del mouse a fondo e nel corso della sua vita potrà resistere ad oltre 100 milioni di click. La periferica può funzionare cablata ma anche wireless con RF a 2,4 GHz a bassa latenza o con il Bluetooth.