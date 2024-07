Durante il Mobile World Congress di Shanghai 2024, Honor ha presentato due innovative funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, destinate a migliorare l’esperienza d’uso dei suoi dispositivi e a proteggere gli utenti. Tra le novità spiccano l’AI Defocus Eye Protection e l’AI Deepfake Detection, che sfruttano avanzati algoritmi per rispondere a sfide sia sanitarie che di sicurezza digitale.

Le due nuove funzionalità con AI

L’AI Defocus Eye Protection è progettata per contrastare uno dei problemi legati all’uso prolungato degli schermi: la miopia. Honor ha spiegato che fissare a lungo un display aumenta il rischio di sviluppare miopia, un problema che si può attenuare utilizzando occhiali speciali chiamati “defocus glass”, dotati di sfocatura periferica che aiuta a preservare una visione chiara. Questa nuova funzionalità simula l’effetto dei defocus glass direttamente sullo schermo del dispositivo. Il produttore sottolinea che questa tecnologia non ha finalità mediche e che è sempre consigliabile consultare un oculista per una protezione ottimale della vista.

Dall’altra parte, l’AI Deepfake Detection affronta una questione crescente di sicurezza: i video manipolati tramite intelligenza artificiale. Questi deepfake, spesso usati per truffe, possono alterare i video per far dire a persone famose cose che non hanno mai detto. La nuova funzione di Honor analizza i video in tempo reale, esaminando ogni frame per identificare eventuali alterazioni difficili da percepire ad occhio nudo. Dopo aver elaborato i dati, che avviene in circa 3 secondi direttamente sul dispositivo, l’utente riceverà un avviso sullo schermo che segnala la possibile presenza di un deepfake, suggerendo di interrompere la comunicazione con il potenziale truffatore.

Attive presto nei nuovi modelli Honor

Sebbene non sia ancora chiaro quando queste funzionalità saranno disponibili per tutti, è previsto che verranno integrate nei recenti modelli Honor 200, offrendo agli utenti strumenti avanzati per proteggere la loro salute e sicurezza digitale. Sicurezza che, ricordiamo, è ogni giorno più necessaria.