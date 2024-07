Il Pentagono ha deciso di realizzare un tipo di drone sottomarino che abbia le somiglianze di una razza in modo da poter essere il più simile possibile alla natura che lo circonda. Questa volta la scienza si è davvero superata dato che con questo progetto si può creare un nuovo tipo di mezzo sottomarino in grado di raccogliere delle informazioni importanti per gli esseri umani. Il nuovo tipo di drone sarà il primo di una serie che avranno l’ opportunità di scrutare i fondali marini in cerca di nuove scoperte per la scienza.

Il progetto è stato sviluppato da Northrop Grumman per la DARPA e prevedeva la realizzazione di un sottomarino in grado di svolgere missioni militari a lungo raggio e a lunga durata. Questo tipo di drone è uno dei primi esemplari di veicoli sottomarini senza pilota o UUV che l’ azienda voleva realizzare in modo da raccogliere più informazioni possibili senza l’ aiuto degli esseri umani per pilotarlo. Le sfide che sono state affrontate sono riferite alla costituzione dei mari: l’ acqua salata danneggia l’ attrezzatura così come gli animali marini potrebbero rovinare i componenti delicati.

Scienza, drone marino senza pilota

Il drone in questione si chiama Manta Ray proprio perché la sua forma ricorda quella di una manta, ma anche i suoi movimenti lenti e sincronizzati. Questo tipo di forma gli è stata conferita anche per minimizzare gli sforzi per non sprecare troppa energia nei movimenti. Una delle caratteristiche fondamentali del Manta Ray è la capacità di operare sott’ acqua senza l’ aiuto degli esseri umani, in modo da poter avere sotto controllo la situazione anche con tempi molto lunghi. Un’ altra capacità del drone è che è in grado di ricaricarsi autonomamente grazie a dei pannelli solari o dispositivi che convertono l’ energia delle onde in elettricità. Il dispositivo è stato dotato anche di idrofoni in modo da captare i segnali nemici senza essere rintracciato, inviando poi i dati ad un’ intelligenza artificiale che invia soltanto le segnalazioni più pericolose agli umani.

Grazie a questo nuovo tipo di tecnologia la scienza sarà in grado di raccogliere più informazioni possibili anche sulla vita della natura sottomarina.