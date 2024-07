Nubia ha lanciato in Cina la nuova famiglia REDMAGIC 9S Pro composta da due varianti: 9S Pro e 9S Pro+. I due smartphone da gaming rappresentano una versione evoluta della gamma 9 Pro presentata alla fine dello scorso anno, grazie ad alcune soluzioni tecniche molto particolari.

Le differenze tra la versione base e il modello Plus risiede nel quantitativo di memoria e nella batteria. Tuttavia, la componente condivisa più importante che arriva con questa nuova generazione è certamente il System-on-Chip Snapdragon 8 Gen 3. Nubia ha lavorato a stretto contatto con Qualcomm per ottenere un chipset dotato di un leggero overclock. Infatti, la frequenza massima raggiungibile dal core ad alte prestazioni diventa di 3.4 GHz invece dei classici 3.3 GHz.

Lavorando ad una frequenza operativa maggiore, il calore sprigionato dal chipset è maggiore. Per questo, i REDMAGIC 9S Pro possono contare su un sistema di dissipazione del calore rinnovato. La tecnologia di raffreddamento denominata ICE 13.5 combina una camera di vapore da 10.182 mm2 e una ventola che raggiunge le 22.000 rpm.

La combinazione di questi elementi assicura, secondo Nubia, un calo delle temperature di esercizio di 19.5 gradi centigradi. In questo modo, le componenti interne possono lavorare sempre alla temperatura ottimale e gli utenti non si troveranno tra le mani un device bollente.

Non sorprende che i REDMAGIC 9S Pro abbiano raggiunto punteggi incredibili su AnTuTu. La piattaforma di benchmark ha registrato un totale di 23.669.542 punti, un primato assoluto per i dispositivi Android. Il sistema può contare anche su 24GB di RAM di tipo LPDDR5X e fino a 1TB di memoria interna UFS 4.0.

Passando ad un ulteriore componente fondamentale per un device da gaming, il display è un OLED realizzato da BOE con una diagonale da 6,8 pollici. La risoluzione da 2.480 x 1.116 pixel si abbina ad un refresh rate di 120 Hz. Il rapporto screen to body raggiunge il 93.7% mentre la luminosità massima è di 1.600 nit rendendolo leggibile in ogni condizione di illuminazione.

Infine, il comparto fotografico è triplo, composta da un sensore principale da 50 MP, affiancato da un’ottica ultrawide da 50 e una lente macro da 2MP. La fotocamera frontale, invece, è integrata sotto il display ed è da 16MP.

Nubia ha annunciato che nel corso delle prossime settimane verranno rilasciati nuovi dettagli per la variante internazionale di REDMAGIC 9S Pro e 9S Pro+. I prezzi cinesi partono da circa 600 euro per arrivare a circa 900 a seconda del modello e dei tagli di memoria.