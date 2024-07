La CUPRA Formentor è certamente il modello più venduto del marchio e l’azienda ha venduto oltre 347.000 unità dal 2020 ad oggi. Il successo della vettura è innegabile e la nuova versione restling non fa altro che aumentarne l’appeal verso i consumatori.

Prodotta nello stabilimento Martorell, la nuova CUPRA Formentor è caratterizzata da alcuni elementi di design rivoluzionati. La più evidente è certamente la firma luminosa ridisegnata che ora forma tre triangoli e integra fari Matrix LED per migliorare la visione dal posto di guida. Inoltre, arrivano due colorazioni esclusive denominate Century Bronze Matt e Enceladus Grey Matt che si aggiungono alle sfumature disponibili.

Ma la Formentor non è l’unica CUPRA prodotto a Martorell. Lo stabilimento, infatti, ospita le linee di produzione anche della Leon. Entrambe le vetture saranno distribuite sul mercato a partire dal terzo trimestre del 2024.

CUPRA realizza le Formentor e Leon nello stabilimento di Martorell, il più tecnologicamente avanzato e meccanizzato del brand

Tuttavia, così come le vetture sono delle opere d’arte in movimento, anche lo stabilimento è un polo di eccellenza. Gli oltre 4.000 dipendenti partecipano attivamente alla produzione delle due vetture. Il processo è altamente funzionale e automatizzato che le linee produttive danno vita ad una nuova vettura ogni 69 secondi. Nonostante la velocità, ogni prodotto è analizzato nel minimo dettaglio per garantire la massima qualità.

Attraverso l’implementazione di diverse soluzioni tecnologiche e digitalizzate, tra cui anche il deep learning, la produzione è stato resa assolutamente all’avanguardia. Un’ulteriore innovazione prende il nome di Prüfer Digital e indica una stazione automatica dotata di visione artificiale per monitorare ogni componente montata nel veicolo attraverso oltre 60 controlli in simultanea. Il sistema verifica sia gli aspetti meccanici che il cablaggio, per immettere sul mercato solo prodotti qualitativamente eccellenti.

Considerando tutti questi aspetti tecnologici, non sorprende scoprire che stabilimento di Martorell si configura come la terza fabbrica con il volume maggiore di produzione tra quelli del Gruppo Volkswagen in Europa.

Come dichiarato da Markus Haupt, Vicepresidente di CUPRA per la Produzione e la Logistica: “Stiamo lavorando per trasformare e migliorare la fabbrica, integrando le tecnologie più avanzate nei suoi processi produttivi e strutturali” spiega A tal proposito, insieme alla CUPRA Leon, la CUPRA Formentor è il primo modello a beneficiare dell’investimento di 3 miliardi di euro per la trasformazione continua dello stabilimento di Martorell, che garantisce che la produzione sarà più agile, sostenibile e redditizia sulla strada verso l’elettrificazione“.