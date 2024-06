CUPRA Tavascan: il costo del nuovo SUV coupé Elettrico

CUPRA ha finalmente aperto gli ordini per la sua attesa Tavascan, rivelando contemporaneamente i prezzi ufficiali per il mercato italiano. Questo SUV coupé full electric regala grandi prestazioni unite a un design accattivante. Con una lunghezza di 4,64 metri, un’altezza di 1,597 m la CUPRA Tavascan è pura eleganza sportiva e grandezza ideale. Il design richiama con evidenza l’estetica audace e moderna già vista nel modello di Berlino 2023. Il suo profilo coupé conferisce poi linee grintose, speciali, dallo stile distintivo, perfette per chi vuole conquistare la strada.

La gamma della CUPRA Tavascan presenta una varietà di opzioni di potenza e autonomia. La versione di base, Endurance Lite, è dotata di un motore che produce 286 CV con una coppia di 545 Nm ed ha un’accelerazione e una reattività eccellenti. L’autonomia di questa versione raggiunge fino a 568 km. Il costo, in tale versione, parte dai 51.850 euro.

La Cupra Tavascan Adrenaline e VZ Adrenaline per chi ama la potenza

Per chi cerca un’esperienza più intensa, la Tavascan Adrenaline ha prestazioni ancora più elevate. Il suo prezzo è di 56.600 euro. C’è poi al top della gamma la potente Tavascan VZ Adrenaline. Ben 340 CV con lo stesso livello di coppia e un’autonomia di 522 km WLTP. Entrambe le versioni, Endurance e VZ, posseggono delle batterie da 77 kWh posizionate al centro tra gli assi, garantendo una distribuzione del peso equa ed una maggiore stabilità grazie al baricentro bilanciato.

La CUPRA Tavascan possiede una particolare tecnologia avanzata. Essa include infatti un sistema di trazione integrale con motore sincrono permanente sull’asse posteriore, cosicché si abbia una guida dinamica, sempre precisa ed estremamente reattiva ad ogni movimento. Per quanto riguarda i tempi di ricarica, la Tavascan può ricaricarsi completamente in circa 8 ore con una potenza AC di 11 kW. In modalità DC, passa dal 10% all’80% della carica in soli 28 minuti tramite potenza fino a 135 kW, cosa apprezzata così per non dover sostare a lungo durante i viaggi.

La CUPRA Tavascan un eccellente SUV elettrico, grazie al suo mix perfetto di prestazioni elevate, autonomia competitiva e design sorprendente. Con i suoi diversi livelli di allestimento e potenza, poi, diviene ancora più allettante allo sguardo dei clienti papabili.