La nuova Cupra Formentor si prepara a conquistare il mercato, forte del successo della sua prima versione che ha registrato oltre 120.000 unità consegnate in tutto il mondo (+23% rispetto al 2022). Progettata, sviluppata e prodotta a Barcellona, presso la sede centrale del marchio a Martorell, la nuova Formentor è già ordinabile, con le prime consegne previste per fine giugno.

Design: un’identità ancora più marcata

Il nuovo modello abbraccia il rinnovato DNA del design Cupra, caratterizzato dal frontale “shark nose”, dal logo Cupra integrato nel cofano, dai fari Matrix LED con distintiva firma luminosa triangolare e dal logo Cupra illuminato al posteriore.

Gli interni offrono una sensazione di qualità superiore, con elementi completamente riprogettati come la console centrale, i pannelli delle portiere, il cruscotto e i rivestimenti.

Sostenibilità negli interni

La nuova Formentor adotta un approccio più ecologico nei materiali interni. I sedili sportivi avvolgenti sono rivestiti in microfibra riciclata al 73% o in pelle ecologica, sposando perfettamente comfort e rispetto per l’ambiente.

Tecnologia all’avanguardia

La digitalizzazione è al centro dell’esperienza di guida, con una nuova e migliorata interfaccia HMI nel cockpit digitale e un sistema d’infotainment con schermo da 12,9″ e cursore retroilluminato. Il sistema audio hi-fi a 12 altoparlanti sviluppato in collaborazione con Sennheiser Mobility rappresenta un vero fiore all’occhiello.

L’audio Sennheiser

Il sistema offre il suono puro e inconfondibile di Sennheiser, marchio apprezzato dai professionisti dell’audio e dagli artisti di tutto il mondo, garantendo un’esperienza sonora immersiva e di altissima qualità.

Motorizzazioni potenti ed efficienti

La nuova Cupra Formentor sarà disponibile con motori ibridi plug-in (e-Hybrid) che erogano fino a 272 CV (200 kW), con oltre 100 km di autonomia in modalità elettrica e compatibilità con ricarica rapida DC fino a 50 kW.

Inoltre, sarà proposto un nuovo motore benzina TSI da 333 CV (245 kW) con tecnologia torque splitter e impianto di scarico Akrapovic opzionale, per gli amanti delle prestazioni pure.

L’assetto del telaio e la messa a punto del motore sono stati ulteriormente ottimizzati per garantire una dinamica di guida senza precedenti.

Con questo aggiornamento, Cupra punta a consolidare e ampliare il successo della Formentor, offrendo un crossover che unisce design accattivante, tecnologia all’avanguardia e prestazioni entusiasmanti. La nuova Cupra Formentor si propone come una scelta irresistibile per chi cerca un’auto che sappia coniugare sportività, efficienza e un tocco di esclusività.