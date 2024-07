Toyota RAV4 2025: il futuro del fuoristrada giapponese

Nel 2025 potrebbe arrivare sul mercato il nuovo Toyota RAV4. Si tratta di una versione rivisitata del fuoristrada giapponese che ha conquistato anche tantissimi clienti italiani con il suo fascino ed è riuscito a ricavare un certo successo anche nel mercato italiano. Attualmente è in commercio dal 2019 e non ha subito restyling, ha sempre lo stesso aspetto e le tecnologie di allora. Sono passati anni e ne sono state creati di sistemi più avanzati ed era il momento che la Toyota eseguisse effettivamente un aggiornamento del modello. Piace è vero, ma cominciano ad esserci troppi competitor in campo e la società deve giocare d’astuzia.

Toyota abbia introdotto una versione elettrica del RAV4 nel lontano 1997, il nuovo modello sembra orientato verso una motorizzazione ibrida. Il design ipotizzato, simile al C-HR, include fari ereditati da altri modelli del brand ed dettagli che abbiamo visto nelle auto più recenti. e passaruota trapezoidali tipici della generazione attuale, enfatizzando un paraurti robusto che evoca un senso di avventura.

Toyota adotterà un motore ibrido?

Il render del designer Thanos Pappas mostra un RAV4 sportivo che incarna perfettamente lo spirito dinamico di Toyota, conforme alla visione del CEO Akio Toyoda. La carrozzeria bicolore, i cerchi in lega di grandi dimensioni e le linee definite, alquanto spigolose, del cofano danno al veicolo un aspetto moderno e più aggressivo che in passato. Come solo accennato, si prevede l’adozione di un motore ibrido derivato dal 2.5 litri benzina, con anche la possibilità di una versione con ibridazione plug-in. Questo upgrade non solo aumenterà potenza e prestazioni, ma ridurrà anche consumi ed emissioni.

Il costo base del nuovo RAV4 potrebbe partire da 40.000 euro o più. Dovrebbe riflettere le tecnologie avanzate e le prestazioni potenziate offerte dal modello. Ulteriori dettagli sulle specifiche e il prezzo finale saranno comunicati con l’avvicinarsi della data di lancio ufficiale. In attesa di ulteriori aggiornamenti da Toyota, il nuovo RAV4 promette di mantenere il suo status tra i SUV compatti grazie alla combinando di innovazione tecnologica, prestazioni avanzate e di un nuovo ritoccato design finalmente moderno.