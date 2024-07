WhatsApp sta sviluppando una nuova funzione. Quest’ultima permetterà agli utenti di ricreare i propri selfie utilizzando l’intelligenza artificiale di Meta. Non è la prima volta che la piattaforma integra funzioni legate all’universo dell’AI. Con tali opzioni WhatsApp intende fornire ai suoi utenti un’esperienza che sia ricca e coinvolgente.

La nuova funzionalità, identificata da WABetaInfo nella versione beta 2.24.14.7 su Android, permetterà di trasformare i propri selfie grazie a un’opzione denominata “Imagine yourself as anything“. Tradotta in italiano come “Immagina te stesso come qualsiasi cosa”.

WhatsApp introduce una nuova funzione con intelligenza artificiale

Il funzionamento è semplice ma innovativo. Gli utenti potranno scattare una serie di selfie direttamente dall’app. Gli scatti verranno poi elaborati dall’intelligenza artificiale generativa di Meta, che li trasformerà in immagini uniche. Una volta caricati i selfie, gli utenti potranno richiedere la generazione di un’immagine AI di sé stessi digitando il comando “immaginami” nella conversazione con MetaAI. Inoltre, sarà possibile richiamare la funzione taggando “@MetaAI” in altre conversazioni. Per poi aggiungere nuovamente il comando “Immaginami”.

Gli utenti avranno anche il controllo sulle loro immagini, con la possibilità di eliminare i selfie caricati in qualsiasi momento. Ciò è possibile tramite le impostazioni di Meta AI. Con tale funzione WhatsApp evidenzia il proprio impegno verso la privacy e il controllo dei dati personali.

Al momento, la funzionalità con intelligenza artificiale è ancora in fase di sviluppo. Non è disponibile nemmeno per i beta tester. La sua introduzione promette di arricchire l’esperienza d’uso di WhatsApp. Ciò grazie all’integrazione di elementi di creatività e personalizzazione attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale.

L’uso dell’AI da parte della piattaforma rappresenta un passo significativo verso l’innovazione. Tale decisione intende migliorare l’interazione degli utenti con WhatsApp. Inoltre, punta ad offrire nuove modalità di espressione personale e di intrattenimento. Non resta che attendere la diffusione della funzione per comprendere come cambierà concretamente l’esperienza sulla piattaforma.