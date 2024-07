Il prossimo 12 luglio Honor presenterà in Cina l’attesissimo Magic V3. Il nuovo smartphone pieghevole rappresenterà il successore del Magic V2 e avrà un importante compito. Il device con apertura a libro raccoglierà l’eredità del telefono fodlable più sottile al mondo.

Gli analisti, infatti, si aspettano che il Magic V3 possa avere uno spessore ancora più sottile del modello precedente. Questo risultato sembra in parte confermato dalle parole dei vertici del brand oltre che dalle prime immagini ufficiali rilasciate da Honor.

Trattandosi di immagini promozionali create appositamente, non è possibile determinare lo spessore reale del dispositivo. Tuttavia, è possibile ammirare quello che sarà il design e il form factor dell’atteso foldable.

Honor Magic V3 si preannuncia uno smartphone pieghevole a libro rivoluzionario, il più sottile mai visto fino ad ora nel segmento dei foldable

La backcover posteriore di Honor Magic V3 sembra ricoperta da una finitura in pelle, con le cornici laterali in metallo, conferendo una sensazione da fascia alta allo smartphone già ad un primo sguardo. Inoltre, appare evidente il modulo fotografico del dispositivo.

Honor ha scelto una soluzione stilistica molto interessante, inserendo un modulo rotondo all’interno di una cornice ottagonale in metallo. Dall’immagine emergono tre sensori fotografici posizionati a triangolo e un flash LED al centro.

La fotocamera principale del Magic V3 sarà da 50 megapixel e si affiancherà ad un teleobiettivo periscopico con zoom ottico a 3,5x. Il contrasto sta l’isola che ospita le ottiche, il cui colore prevalente è il nero, il metallo dorato e la finitura in pelle conferisce uno stile unico allo smartphone pieghevole.

Al fine di rendere lo smartphone il più sottile possibile, Honor ha inserito il lettore di impronte digitali sul frame laterale. La scelta di non integrarlo nel display permette di recuperare preziosi millimetri di spessore.

Nonostante i lavori di ottimizzazione degli spazi interni ed esterni, lo smartphone potrà contare sulle prestazioni offerte dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. La batteria non è ancora nota ma supporterà la ricarica rapida da 66W. Non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire gli ultimi segreti del nuovo Honor Magic V3.