Honor ha recentemente lanciato in Cina il suo primo smartphone pieghevole a conchiglia. Si tratta del Magic V Flip. La presentazione, già annunciata da tempo, ha confermato molte delle specifiche tecniche del dispositivo, tra cui spiccano un ampio display esterno e una batteria con notevole autonomia. Tali elementi erano stati anticipati e ora sono ufficialmente confermati. Nel dettaglio, il display esterno da 4pollici copre quasi completamente la superficie disponibile, integrando anche le due fotocamere esterne.

Mentre, la batteria da 4.800mAh, una capacità ancora superiore rispetto ai 4.500mAh suggeriti dai rumor precedenti. Si tratta di un valore più grande mai visto finora in un dispositivo pieghevole a conchiglia dei principali brand. Ciò indica che il “flip phone” potrebbe la migliore autonomia sul mercato. Saranno necessarie conferme pratiche per comprendere se sarà effettivamente così, ma i dati presentati fino a ora risultano promettenti.

Honor Magic V Flip: le caratteristiche principali

Il display esterno è un altro aspetto notevole del dispositivo. Si tratta di un pannello OLED LTPO da 4 pollici, considerevole per tale categoria di smartphone. Suddetto schermo è capace di modulare la frequenza di aggiornamento in un ampio range, da 0,1 a 120Hz, consentendo un Always On Display efficiente e un consumo energetico ridotto. In questo modo verrò massimizzata l’autonomia della batteria.

Le fotocamere del Magic V Flip non impressionano per i numeri, ma per un dispositivo di questo tipo non ci si aspettava molto di più. Inoltre, considerando l’importanza crescente dell’elaborazione software nella fotografia da smartphone, è prematuro giudicare la qualità fotografica senza prove concrete. Il quantitativo di memoria è eccellente, anche se il SoC non è recentissimo. Honor sembra aver puntato sull’autonomia per differenziarsi dalla concorrenza, accettando qualche compromesso in termini di “freschezza” dell’hardware.

Il Magic V Flip è disponibile in Cina in tre varianti. La versione da 12+256 GB costa 4.999 yuan, circa 640euro. Mentre quella da 12+512 GB è venduta a 5.499yuan, intorno ai 700 euro. L’opzione più costosa, con 12GB di RAM e 1TB di storage, è disponibile a 5.999yuan, circa 770euro. Attualmente, non ci sono informazioni sulla diffusione del Magic V Flip di Honor in altri mercati, anche se è possibile che arrivi in Occidente, considerando che l’altro pieghevole della gamma, il MagicV2, è già presente nel listino italiano.