Dalla separazione di Honor da Huawei, l’azienda ha dimostrato una notevole tenacia nel mercato degli smartphone. Sono diversi i modelli di alta gamma, inclusi i dispositivi pieghevoli, proposti anche in Europa. A tal proposito, Honor torna a far parlare dei suoi smartphone pieghevoli. Dopo il successo del MagicV2, lanciato lo scorso anno e diventato famoso come il pieghevole più sottile di sempre, l’azienda si prepara a presentare il Magic V3.

Honor pronta a presentare il suo nuovo smartphone pieghevole

Recentemente sono emersi diversi dettagli riguardo il nuovo dispositivo dell’azienda cinese. Ora emergono nuove informazioni sullo smartphone pieghevole che hanno riacceso ulteriormente l’entusiasmo. In particolare, si è parlato molto riguardo ad uno dei suoi punti di forza. Si tratta delle dimensioni. Honor ha infatti condiviso su Weibo un paio di immagini molto significative. Nella prima, si celebra il MagicV2, che con uno spessore di 9,9mm detiene ancora il primato di pieghevole più sottile al mondo. La seconda immagine, invece, riguarda il Magic V3, suggerendo chiaramente che sarà ancora più sottile.

Nonostante Honor non abbia divulgato informazioni specifiche sullo spessore del nuovo pieghevole, è certo che sarà inferiore ai 9,9mm del modello precedente. Dunque, è plausibile ipotizzare che lo spessore del Magic V3 potrebbe essere addirittura inferiore a quello di alcuni smartphone tradizionali, come il Pixel 8, spesso 8,9mm.

Realizzare un pieghevole sottile è una sfida complessa. Richiede l’integrazione di numerosi elementi meccanici aggiuntivi rispetto agli altri dispositivi. Considerando quanto detto, per la costruzione del Magic V3, è lecito aspettarsi che Honor abbia sfruttato l’esperienza acquisita con il precedente modello per raggiungere uno spessore estremamente ridotto.

Al momento, non è ancora stato annunciato quando il nuovo smartphone sarà disponibile. Gli ultimi rumor suggeriscono che il lancio in Cina potrebbe essere imminente. Mentre per il debutto in Europa bisognerà probabilmente attendere fino al prossimo autunno.