È appena iniziato luglio e il colosso americano Microsoft si sta preparando a deliziare gli utenti con una valanga di nuove offerte e sconti. In questi ultimi giorni, infatti, su Xbox Store sono stati aggiunti tanti nuovi videogiochi interessanti a dei prezzi decisamente convenienti. Molti dei videogiochi proposti in sconto, sono disponibili per tutti gli utenti Xbox, mentre altri sono disponibili soltanto per gli utenti iscritti al servizio in abbonamento a Xbox Game Pass. Vediamo le offerte più interessanti.

Xbox Store, iniziano i nuovi saldi e sconti di inizio luglio 2024

Il mese di luglio è iniziato col botto per tutti gli appassionati del mondo dei videogiochi. Come già accennato in apertura, infatti, in questi ultimi giorni il colosso americano Microsoft ha aggiornato il suo catalogo di videogiochi presenti su Xbox Store, con tantissime occasioni da non lasciarsi sfuggire. Si tratta come sempre di sconti piuttosto elevati, che in alcuni casi arrivano a sfiorare il 95%.

Tra i videogiochi proposti in sconto, troviamo ad esempio due videogiochi della saga di Assassin’s Creed. Si tratta in particolare dei videogiochi Assassin’s Creed: The Ezio Collection e Assassin’s Creed Mythology Pack. Il primo è ora disponibile all’acquisto su Xbox Store ad un prezzo di 14,99 euro grazie allo sconto del 70%. Il secondo, invece, è disponibile all’acquisto ad un prezzo di 37,99 euro con lo sconto dell’80%.

Come già detto, ci sono poi disponibili all’acquisto alcuni videogiochi con uno sconto davvero esagerato pari al 95%. Tra questi, c’è ad esempio il videogioco denominato Killing Floor 2. Gli utenti potranno infatti portarselo a casa ad un costo di appena 1,49 euro. Con uno sconto del 75% troviamo poi altri titoli, tra cui Darksiders Fury’s Collection: War and Death e Alien Isolation: The Collection, i quali sono venduti ad un prezzo rispettivamente pari a 9,99 euro e 12,49 euro.

Queste sono soltanto alcune delle offerte e degli sconti proposti da Microsoft su Xbox Store. Come sempre, vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale di Xbox Store per scoprire tutti i viodegiochi proposti in sconto.