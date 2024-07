Ecobonus 2024: nuovi Incentivi per retrofit GPL e Metano

Una volta entrato in vigore del nuovo Ecobonus 2024, il Governo ha cominciato ad introdurre incentivi anche per l’installazione di impianti di alimentazione GPL o metano sulle auto. Sulla piattaforma online è già possibile prenotare il contributo per l’installazione di nuovi impianti per veicoli di categoria M1 con classe ambientale non inferiore a Euro 4.

Il fondo lanciato dal Governo per tali incentivi è in totale di 9.992.463,21 euro (numero così poi non tanto elevato). I contributi sono disponibili per ordini ed installazioni di impianti effettuati a partire dall’entrata in vigore del DPCM del 20 maggio 2024. Se si tratta di impianti a GPL il contributo a cui si può accedere è di 400 euro. Invece, se si passa al metano l’incentivo è il doppio e quindi pari a 800 euro. Come funziona quindi? Il bonus verrà attivato sottoforma di sconto sul prezzo dell’installazione. Attenzione, sarà valido solo per una trasformazione dell’impianto e non per una sostituzione di un’impianto già presente.

Richiedere il contributo: come si possono avere gli incentivi?

Gli automobilisti non dovranno seguire regole particolari per ottenere il contributo. Sarà poi la persona che immette l’impianto a richiedere il rimborso. Considerando il fondo limitato è probabile che gli incentivi saranno disponibile solo per un periodo molto breve, quindi se siete interessati vi consigliamo di darvi una mossa.

Gli interessati potranno accedere alla piattaforma online per prenotare il contributo dopo essersi registrati. Una volta entrati, dovranno decidere se installare un impianto GPL o metano, anche considerando cosa sia ancora disponibile. Dopo aver effettuato la propria scelta bisogna rivolgersi a un esperto autorizzato che si occuperà della richiesta di rimborso. Attenzione ad assicurarsi che il veicolo sia di categoria M1 e abbia una classe ambientale non inferiore a Euro 4 altrimenti non si potrà avere l’incentivo. L’installazione, poi, dovrà avvenire entro i termini stabiliti dal regolamento.

Gli incentivi per retrofit GPL e metano introdotti con l’Ecobonus 2024 sono una buona un’opportunità per gli automobilisti. Data la limitatezza del fondo disponibile, ribadiamo che è consigliabile agire rapidamente per usufruire dei contributi. Seguite dunque la procedura e fate domanda il prima possibile.