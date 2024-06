L’Apple Watch 10 si prepara a rivoluzionare il mercato con un design completamente rinnovato. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, il nuovo modello vedrà un incremento delle dimensioni. La versione base infatti passerà da 41mm a 45mm. Mentre quello più grande da 45mm a 49mm. Questi cambiamenti segnano un importante passo avanti per la serie. La quale celebra il decimo anniversario dalla sua prima presentazione nel settembre 2014.

Il nuovo stile del cinturino utilizzerà un attacco magnetico migliorato. Oltre che offrire una maggiore funzionalità e spazio interno che potrebbe essere destinato a una batteria più capiente. Tale innovazione potrebbe risolvere una delle principali critiche rivolte agli smartwatch. Ovvero la durata della batteria. In più, il display OLED LTPO, fornito principalmente da LG Display, promette di ridurre il consumo energetico. Ciò grazie a frequenze di aggiornamento più basse. Così da migliorare ulteriormente l’efficienza del dispositivo.

Apple Watch 10: nuove funzionalità e produzione avanzata

Un’altra interessante novità riguarda il potenziale monitoraggio della pressione arteriosa. Una funzione di cui ha parlato anche il giornalista Mark Gurman. Questo sistema inizialmente sarà in grado di rilevare solo le variazioni verso l’alto della pressione, senza fornire misurazioni precise. Ma rappresenta comunque un passo importante verso il monitoraggio della salute tramite wearable. Ciò potrebbe essere un’ulteriore attrattiva per gli utenti attenti alla propria salute.

Sul fronte della produzione, Apple introdurrà componenti stampati in 3D, con BLT come principale fornitore. Quest’azienda, che fino allo scorso anno forniva solo attrezzature, ha iniziato a produrre i componenti stessi nel 2024. Fino a migliorare l’efficienza produttiva e riducendo i costi. Questi progressi potrebbero quindi tradursi in un dispositivo più robusto e leggero, aumentando al contempo l’innovazione nel processo di produzione.

Contemporaneamente al lancio dell’AppleWatch 10, a settembre è prevista anche l’uscita dell’Apple Watch Ultra 3. Ma secondo Kuo, questo modello, non subirà cambiamenti rilevanti rispetto alla versione attuale, se non per una nuova colorazione scura. Insomma, l’AppleWatch10 promette di essere un accessorio assoluto rivoluzionario. Ricco di nuovi aggiornamenti che potrebbero consolidare ulteriormente la leadership di Apple nel mercato degli smartwatch.