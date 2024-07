Gli sviluppatori di Zepp Health Corporation, brand che controlla il noto marchio Amazfit, ha presentato ufficialmente la nuova versione del proprio sistema operativo pensato per gli smartwatch. Con Zepp OS 4 i dispositivi indossabili entrano in un nuovo mondo.

L’Intelligenza Artificiale diventa centrale anche sugli smartwatch grazie all’integrazione di GPT-4o. Il modello multimodale sviluppato da OpenAI permetterà di migliorare l’esperienza utente e le interazioni con i device Amazfit.

Le potenzialità del sistema OpenAI permetteranno di fornire risposte sempre precise e migliorare le varie funzionalità degli smartwatch. Infatti, Zepp OS 4 introduce sui vari device supportati l’assistente Zepp Flow. Sfruttando la tecnologia di GPT-4o, le interazioni tra utente e assistente saranno sempre naturali anche quando si impartiranno comandi vocali.

L’Intelligenza Artificiale arriva sugli smartwatch Amazift grazie a Zepp OS 4 che integra l’assistente Zepp Flow basato sul modello GPT-4o di OpenAI

Non ci sarà bisogno di ricorrere a keword predefinite o parole specifiche per attivare le varie funzioni. Il modello creato da OpenAI riconoscere i vari comandi in maniera intuitiva e predittiva, senza rendere necessaria l’interazione diretta con lo schermo del device. Sarà anche possibile rispondere direttamente ai messaggi, avviare chiamate o attivare le impostazioni.

Ma le novità di Zepp OS 4 non finiscono qui e includono anche la possibilità di utilizzare i device Amazfit per controllare altri dispositivi compatibili. Tramite il proprio smartwatch si potranno comandare gli altoparlanti Sonos o le action cam DJI e GoPro.

L’ecosistema delle mini apps personalizzabili si espande con Zepp OS 4 per ampliare il supporto agli sportivi. Una delle mini-app più interessanti è Workout Extension. Gli utenti potranno personalizzare i propri dispositivi per renderli su misura delle loro esigenze. Sarà possibile impostare gli obiettivi di benessere individuali da raggiungere nel corso dell’allenamento e tenere traccia dei progressi.

Gli smartwatch attualmente supportati sono Amazfit Balance e Amazfit Active per cui l’update è già disponibile. I dispositivi appartenenti alla seire Amazfit T-Rex Ultra, Falcon e Cheetah riceveranno l’aggiornamento nel corso dell’anno.