Zepp Health, azienda leader nel settore dei dispositivi indossabili e delle tecnologie per monitorare la salute, ha annunciato l’arrivo dell’Amazfit Helio Ring sul mercato europeo.

Gli utenti potranno finalmente acquistare questo anello intelligente sia singolarmente che come parte di alcuni bundle che includono un modello a scelta tra Cheetah Pro, T-Rex Ultra o Falcon. Disponibile per un ammontare di 299,90 euro – senza bundle – l’Helio Ring offre una panoramica senza eguali delle prestazioni atletiche. Al momento prevede un numero limitato di taglie sul mercato, ma nelle prossime settimane verranno introdotte ulteriori misure per soddisfare le esigenze di tutti.

“Noi di Zepp Health vogliamo garantire ai nostri utenti un’analisi dettagliata di prestazioni e stato di salute complessivo. Grazie alla nostra app Zepp, che ora integra perfettamente i dati provenienti sia dallo smartwatch che da Amazfit Helio Ring, l’utente avrà accesso completo a tutti i dati in un unico posto. Non si tratta solo di monitorare, ma di sfruttare ogni singolo dato per superare i limiti, sbloccare il potenziale e ridefinire l’eccellenza atletica”, spiega Wayne Huang, CEO di Zepp Health.

Arriva anche in Europa Amazfit Helio Ring per monitorare la propria salute con la massima precisione

L’Amazfit Helio Ring raggiunge il suo massimo potenziale se abbinato a uno smartwatch Amazfit. L’app Zepp integra perfettamente le informazioni provenienti dal dispositivo e dall’anello dell’utente, eliminando la necessità di navigare tra più applicazioni per accedere ai dati di salute. Questa unione di piattaforme offre una soluzione intuitiva, completa e facile da usare, per monitorare i dati 24 ore su 24, ogni giorno.

Realizzato in lega di titanio, è perfetto per rispettare la pelle ed evitare sudorazioni eccesive. Questo nuovo anello smart è super compatto e comodo, decisamente più di uno smartwatch. Soprattutto durante la notte diventa pratico e la vicinanza del sensore al polso dell’utente consente una misurazione ancor più precisa. Sonno, recupero, variabilità della frequenza cardiaca nel sonno e a riposo sono solo alcuni dei parametri presi in considerazione.

Disponibilità e prezzi

Ricordiamo i bundle disponibili:

• Amazfit Helio Ring + Amazfit Cheetah Pro a €449,90

• Amazfit Helio Ring + Amazfit T-Rex Ultra a €549,90

• Amazfit Helio Ring + Amazfit Falcon a €649,80

Abbinato a questi smartwatch, Helio Ring ha un prezzo di 149,99 euro, la metà rispetto al prezzo dell’anello acquistato singolarmente.