In Germania parte il BONUS per chi si libera della propria auto

Il Comune di Marburgo, una pittoresca cittadina tedesca con circa 77.000 abitanti, ha preso una decisione singolare ed audace per la propria mobilità urbana. Per promuovere uno stile di vita sostenibile, incoraggiare ad usare mezzi a zero emissioni e i servizi pubblici, il consiglio comunale ha introdotto un bonus che arriva fino a 1.250 euro per coloro che scelgono di rinunciare alla propria auto per almeno un anno.

Il Bonus non comprende solo un semplice rimborso in denaro, hanno pensato a tutto. In esso sono compresi buoni utilizzabili per servizi di car sharing, trasporto pubblico, ristorazione e shopping locale. In tal modo incentivano i residenti ad abbandonare l’uso quotidiano dell’auto stimolando anche l’economia della cittadina.

Come funziona con esattezza questo strano Bonus?

I buoni possono anche essere spesi in negozi e ristoranti della città. Michael Kopatz, consigliere comunale, è convinto che questa iniziativa sia un buon metodo per sperimentare una vita senza dipendenza dalla propria. Considerando poi che i servizi pubblici e di car sharing sono ben strutturati i cittadini potrebbero seriamente prendere in considerazione il bonus. I Millennials, in particolare, sono più inclini a rinunciare all’auto a favore di soluzioni di mobilità condivisa, come indicano recenti studi.

Questo cambio di pensiero, di paradigma, non è soltanto una scelta individuale per fortuna, ma un concetto condiviso che se esteso potrebbe portare ad ottimi risultati per l’ambiente e per la riduzione delle emissioni. Negli ultimi anni, il car sharing ha infatti guadagnato una certa popolarità come alternativa pratica e conveniente anche in Italia. Un esempio lampante è Zity a Milano, un servizio di car sharing con auto solo elettriche che ha raccolto sempre più consensi da quando è stato lanciato. Che si valuti anche da noi l’idea di un bonus simile? Improbabile, data la scarsa efficienza dei mezzi pubblici. Marburgo diventa intanto il pioniere nella promozione di una mobilità urbana sostenibile attraverso bonus innovativi e pratiche che migliorano la qualità della vita e la salute economica della comunità.