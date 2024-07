Google Keep senza alcun dubbio l’applicazione è più popolare tra coloro che necessitano di prendere e gestire appunti, la piattaforma di Google negli ultimi giorni sta lanciando una nuova funzionalità che ne amplia notevolmente le potenzialità, quest’ultima è dedicata particolarmente a coloro che utilizzano l’applicazione su dispositivi dotati di un display con un’ampia diagonale, gli esempi più papabili sono ovviamente tablet o telefoni pieghevoli, parliamo della possibilità di utilizzare più account Google all’interno dell’app.

Più account in contemporanea

Nel dettaglio a livello pratico, ora è possibile mantenere aperti in contemporanea due finestre di Google Keep, una affiancata all’altra, con ognuna di esse connessa ad un account Google diverso e rispettivo, tutto ciò è frutto del sistema di integrazione multi account che si basa sul supporto multiistanza, introdotto proprio quest’anno da Google.

Già precedentemente era possibile aprire due istanze separate dell’applicazione sul medesimo display, grazie però alla recente implementazione è possibile far coesistere due Google Keep completamenti diversi, ciò potrebbe risultare utile per coloro che sfruttano in contemporanea un account personale e uno lavorativo e desiderano avere tutto completamente sotto controllo e sotto i propri occhi.

La funzione è ovviamente disponibile per tutti gli utenti in possesso di un Google Workspace, includendo i semplici account personali fino a coloro dotati di abbonamento Individual.

Per quanto riguarda l’attivazione di questo supporto multi account, quest’ultimo sta arrivando in modo graduale per pochi utenti come test per un lancio globale che arriverà in un secondo momento, coloro che lo stanno ricevendo sono i profili con attivato il rilascio rapido, per gli account con il rilascio programmato invece le tempistiche saranno più lunghe sebbene non troppo.

Si tratta dunque di una funzionalità che farà comodo a tutti coloro che amano prendere tantissimi appunti e mantenere un certo ordine e controllo su ciò che hanno sotto mano e scritto in ogni contesto.