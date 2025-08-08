Galaxy Watch 7: perché non è ancora arrivato One UI 8?

Quando si parla di aggiornamenti software, gli utenti si aspettano una certa coerenza. Ma l’arrivo di One UI 8 Watch ha disatteso molte aspettative, almeno per una parte degli utenti Samsung. L’aggiornamento, infatti, è stato distribuito in modo esclusivo, e inaspettatamente veloce, per il Galaxy Watch Ultra 2024, lasciando fuori il Galaxy Watch 7. Inoltre, al momento, non ci sono informazioni riguardo una possibile data di lancio o un’ipotetica roadmap.

Dubbi riguardo il lancio di One UI 8 sui dispositivi Galaxy Watch 7

Una situazione che non sarebbe così particolare se non fosse per un dettaglio cruciale. I due modelli, Watch 7 e Watch Ultra, sono praticamente gemelli. Stesso processore, stessi sensori BioActive, presentazione nello stesso giorno del 2024. Sulla carta, dunque, non c’era ragione di pensare che uno dei due modelli potesse ricevere un trattamento di favore. Eppure, il rilascio selettivo di One UI 8 Watch racconta una storia del tutto diversa.

L’unica differenza evidente riguarda il design dei due dispostivi. Nel dettaglio, spicca il cosiddetto “Cushion Design” del modello Ultra. Una variazione di forma che difficilmente può influenzare la compatibilità software. Tale dettaglio, infatti, non è abbastanza per spiegare settimane di silenzio e l’assenza totale di aggiornamenti per l’altro modello. Al momento, infatti, le giustificazioni tecniche, se ci sono, restano inaccessibili.

Tale gestione opaca alimenta un malcontento crescente nella community. Più che la mancanza dell’update, è il silenzio ad essere irritante. Cosa arriverà sul Watch 7? Quando? Sarà una versione completa? Nessuno al momento è in grado di ottenere risposte a tali quesiti. L’unico messaggio ufficiale rimane una generica promessa: One UI 8 Watch sarà disponibile su altri modelli entro la fine dell’anno. Non resta dunque che attendere e scoprire quando tali promesse verranno mantenute. Nel frattempo, Samsung può solo sperare che non venga a mancare la fiducia dei suoi utenti con Galaxy Watch 7, a causa dei ritardi e dell’assenza di aggiornamenti.