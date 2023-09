Avete mai immaginato di scegliere il destino dei protagonisti di un film o di un libro? Di cambiare le loro scelte o di far innamorare la protagonista del miglior amico? Chi ha visto Il matrimonio del mio miglior amico sa, scusa Cameron Diaz ma doveva vincere Julia Roberts. Ora potete rendere il vostro sogno realtà. Come? Ovviamente grazie a Netflix. C’è un nuovo esperimento interattivo sulla piattaforma, non proprio come Black Mirror: Bandersnatch, ma di tutt’altro genere.

Si tratta del film intitolato Choose Love, una rom-com/ young adult. Insomma, uno dei generi più apprezzati. Diciamo che segue il filone di film come Tutte le volte che ho scritto ti amo o The Kissing Booth, solo che questa volta a scegliere di chi si sarà la nuova fiamma della protagonista saremmo noi.

Netflix Choose Love, chi sceglieresti?

Netflix aveva già provato a testare la funzionalità dell’interattività con il cortometraggio, spin-off della saga dell’orco verde dal cuore stratificato Shrek, Il gatto con gli stivali: intrappolato. Per non parlare del lungometraggio Black Mirror: Bandersnatch, sempre spin-off ma della serie di tutt’altro genere. C’è una leggera differenza tra Black Mirror e il Gatto con gli stivali, no?

Il film Choose Love segna il debutto nel mondo del romanticismo e delle storie d’amore. Noi spettatori potremo interagire con i personaggi e scegliere quello che secondo i nostri standard è il finale da favola. Insomma, perfetto per chi cerca qualcosa di allegro e ama il genere mieloso. Tuttavia si sa che c’è sempre una doppia faccia nelle scelte che si fanno. Non sempre si ha ciò che si vuole.

Quindi, attenti a ciò che selezionerete. Ne varrà del finale che cambierà man mano con le vostre azioni. Potreste addirittura non avere ciò che desideravate, nessun finale da fuochi d’artificio e cuoricini svolazzanti, ma in fondo così è la vita. Cosa ne pensate? Fateci sapere se “proverete” questo film e come andrà a finire la vostra storia.