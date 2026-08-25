Photoshop gira su un chip da pochi centesimi: l’esperimento RP2350

Far girare Photoshop su un microcontrollore che costa pochi centesimi sembra una provocazione, e invece funziona davvero. Il merito va a un esperimento costruito attorno al Raspberry Pi RP2350, il chip montato sulla scheda Adafruit Fruit Jam, capace di emulare un Macintosh d’epoca con dentro software storico come Photoshop e WordPerfect. Nessuna magia, va detto subito: il chip non diventa un computer moderno, ricrea semplicemente un ambiente con requisiti enormemente più bassi rispetto a quelli a cui siamo abituati oggi. Il paragone che salta all’occhio è quello con il Macintosh SE del 1989, all’epoca venduto a una cifra elevatissima. Trent’anni e passa dopo, la stessa potenza si compra con spiccioli. Ed è proprio qui che il progetto diventa interessante, perché mette sul tavolo una domanda pratica: per scrivere, leggere, ascoltare musica o consultare contenuti in forma semplificata, serve davvero una macchina complessa come un PC contemporaneo?

Il chip RP2350 e l’emulazione del Macintosh

Il cuore di tutto è l’RP2350, microcontrollore dual core che arriva a 150 MHz e porta con sé 520 kB di SRAM interna. Il chip supporta memoria PSRAM esterna, USB 1.1, interfacce SPI e I2C, DMA e tre blocchi PIO con dodici state machine complessive. Sono caratteristiche pensate per il mondo embedded, quindi per dispositivi che di solito fanno una cosa sola, eppure bastano a rimettere in piedi una piattaforma Macintosh storica attraverso un emulatore.

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La configurazione scelta prevede due processori virtuali a 150 MHz, 4 MB di RAM e diversi gigabyte di spazio di archiviazione, appoggiandosi a supporti esterni. Il sistema non deve gestire browser moderni, servizi cloud o interfacce grafiche pesanti, e questo cambia tutto.

La dimostrazione più curiosa resta quella di Photoshop. Il programma si avvia nell’ambiente emulato e permette di creare una semplice immagine monocromatica. Chiaramente non si parla della versione attuale del software, quella che macina fotografie ad alta risoluzione. Il risultato prova la compatibilità con una piattaforma Macintosh d’epoca, non la trasformazione del microcontrollore in una workstation grafica. Anche WordPerfect 1.0 gira senza problemi, e qui emerge un aspetto meno scontato. Interfaccia essenziale, una tastiera, zero notifiche che interrompono di continuo: un ambiente del genere si presta parecchio bene alla scrittura. Le attività quotidiane, in uno scenario così, chiedono una frazione delle risorse che un computer moderno mette a disposizione.

Hardware minimale, consumi ridotti e qualche grattacapo

Sul fronte hardware la scelta è caduta sulla Adafruit Fruit Jam, scheda già assemblata basata sull’RP2350. Aggiunge Wi-Fi, controllo a infrarossi e connessioni pronte per display e tastiera, il che evita di dover saldare componenti a mano. La memoria rimane il punto più delicato dell’intera faccenda: 520 kB integrati sono tanti per un microcontrollore, ma non bastano per alcune applicazioni emulate. Ed ecco che per Photoshop e WordPerfect la PSRAM esterna diventa indispensabile.

C’è poi il capitolo compatibilità, che non è banale. Pur montando lo stesso chip, i vari modelli RP2350 assegnano i GPIO in modo differente alla scheda SD, alle porte USB e alle altre periferiche. Tradotto: il software va adattato alla configurazione elettrica della singola scheda, altrimenti non si va da nessuna parte. Da tutto questo prende forma l’idea di un computer personale ridotto all’osso, con display a inchiostro elettronico, tastiera, memoria locale, Wi-Fi e software stabile. Una macchina concentrata su testi, posta, musica, messaggistica e pagine semplificate, che rinuncia volentieri ai siti moderni imbottiti di JavaScript e contenuti multimediali. Il Web di oggi, del resto, è l’ostacolo principale per un dispositivo così, mentre protocolli più leggeri come Gemini si adatterebbero molto meglio a una piattaforma di questo tipo, dove autonomia, semplicità, riparabilità e privacy contano più delle prestazioni pure.