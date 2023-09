Very Mobile è sempre pronta ad attirare all’interno della propria rete nuovi utenti provenienti sia da MVNO e Iliad, ma anche coloro che semplicemente vogliono attivare una SIM con nuova numerazione.

La promozione flash, disponibile quindi per poco tempo, può essere richiesta direttamente sul sito ufficiale, con annessa attivazione, spedizione e SIM a titolo completamente gratuito. In altre parole, in fase iniziale l’utente si ritrova costretto a pagare solamente la prima mensilità.

Very Mobile, offerte al 90% di sconto

Tutti gli utenti possono spendere poco con Very Mobile, basta richiedere la promozione da 7,99 euro al mese (e canone da pagare con credito residuo), per accedere liberamente a minuti e SMS illimitati, a cui aggiungere anche 200 giga di traffico dati in 4G (ma con velocità limitata).

Come vi abbiamo anticipato nell’articolo, la richiesta di attivazione può essere presentata direttamente sul sito ufficiale, con la certezza di riuscire a godere di SIM, attivazione e spedizione completamente gratuite. Al momento attuale non è stata comunicata una data di disattivazione dell’offerta, quindi non sappiamo fino a quando effettivamente potrà essere richiesta dal consumatore finale; allo stesso tempo non è indicato un eventuale vincolo contrattuale di durata, il cliente potrà quindi decidere di abbandonare Very Mobile quando vorrà, senza costi aggiuntivi da segnalare.

Per tutti i dettagli in merito alla suddetta promozione dell’operatore telefonico virtuale, consigliamo caldamente di collegarsi subito al sito ufficiale, dove sarà possibile trovare il necessario per conoscerla a fondo.