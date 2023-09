Spendi solo 5 euro al mese con WindTRE ed hai 150GB

Attualmente è disponibile un’offerta per far rientrare alcuni vecchi clienti WindTRE, che vanta un prezzo bassissimo e tanti contenuti al suo interno. Partendo infatti dai contenuti, in questo momento pochi gestori possono fare di meglio.

Col passare del tempo anche i vecchi provider, quelli che hanno deciso inizialmente di non cambiare la loro strategia, hanno capito di doverlo fare. Per forza di cose i grandi nomi hanno modificato i contenuti delle loro offerte, introducendo anche dei prezzi mensili più bassi del solito.

WindTRE: la nuova offerta si chiama GO 150 TOP+, ecco cosa include al suo interno

Sono tanti i nomi altisonanti che hanno ritenuto opportuno propendere verso questo lato c’è anche il nome di WindTRE. L’azienda offrendo tanti contenuti è riuscita a recuperare un gran numero di utenti, tutti finalmente coscienti del fatto che risparmiare è possibile anche non avendo un provider tra quelli più nuovi.

Il nome dell’offerta da tenere a mente è sicuramente quello della GO 150 TOP+. Una soluzione del genere dovrebbe essere proposta da ogni provider ma in questo momento solo WindTRE la consente. Al suo interno non manca niente a partire dai minuti fino ad arrivare ai giga.

In primo luogo non si può parlare che dei minuti senza limiti perso tutti i provider fissi e mobili in Italia. Si prosegue con 200 SMS consentiti verso tutti e con addirittura 150 giga utili per navigare in Internet sfruttando la rete 4G.

Quello che stupisce è ovviamente il prezzo di vendita, siccome l’azienda può disporre solo 5,99 € necessari. Ora bisogna sperare di ricevere il messaggio per il rientro.