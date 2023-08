Se siete tristi per la fine delle vacanze, non disperatevi troppo, Disney + aggiorna il suo enorme catalogo di programmi, film e serie TV, già dall’inizio di Settembre.

Al pari dei suoi competitor, come Netflix, Sky ed altri ancora, Disney Plus offre la possibilità di accedere a contenuti esclusivi ed assolutamente inediti, disponibili solo sulla piattaforma.

Da programmi di produzione italiana, a quelli di fama internazionale, le ultime uscite al cinema e ritorni attesi di stagione.

Disney plus: serie tv, programmi inediti e film – suspance

Di seguito, solo alcuni dei numerosissimi contenuti che potrete trovare su Disney Plus già dal primo Settembre.