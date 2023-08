Ancora una volta WhatsApp fa parlare di sé con il lancio e la comunicazione di nuove funzionalità, nonché il miglioramento di servizi già esistenti.

La nota piattaforma di messaggistica istantanea annuncia il lancio dei suoi canali ufficiali. Ma vediamo meglio di cosa si tratta.

I canali WhatsApp ricordano un pò quello di Telegram. Infatti, come questi ultimi, essi consentono agli utenti iscritti di ricevere, in tempo reale, tutti gli aggiornamenti e le ultime novità relative ad un’azienda o ad un personaggio pubblico seguito, direttamente sulla piattaforma.

I canali WhatsApp si propongono quasi di sostituire completamente le tradizionali piattaforme social, in quanto, basterà consultare esclusivamente tali canali per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie del momento relative ad un argomento di nostro interesse.

I canali WhatsApp: come funzionano?

Al di là di quanto si possa pensare, i canali WhatsApp non hanno niente a che fare con le chat di gruppo o le community. Essi prevedono un tipo di comunicazione da uno a molti, ovvero l’amministratore o l’azienda, a cui è associato il canale, è l’unica che ha l’autorizzazione di inviare messaggi relativi a comunicazioni, lanci di prodotti, news o altre informazioni utili. Gli utenti dovranno semplicemente scegliere a quale canale iscriversi, per poter continuare ad essere aggiornati sulle ultime comunicazioni, senza rischiare di perdersi offerte o novità importanti.

I followers inoltre non potranno accedere alle informazioni relative a numeri di telefono o foto profilo degli altri contatti iscritti, così da tutelare la propria privacy e non rischiare di essere contattati da utenti sconosciuti.

Al contrario, tutte queste informazioni saranno visualizzate esclusivamente dall’amministratore del canale.

Sono già milioni i personaggi pubblici e le aziende che hanno deciso di aprire un proprio canale WhatsApp, non ti resta altro che cliccare su Segui e restare aggiornato!