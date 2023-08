Lo scorso fine settimana alcuni clienti dell’operatore telefonico Tiscali hanno avuto dei disservizi e dei malfunzionamenti. Come segnalato dai colleghi di Mondomobileweb.it, infatti, per gli utenti è stato pressoché impossibile connettersi alla rete internet. Questo problema si è prostrato nel tempo fino alla giornata di lunedì 21 agosto, quando le cose sono tornate alla normalità. L’operatore ha però voluto scusarsi con i suoi clienti e ha deciso di rendere disponibile una nuova promozione con giga extra.

Tiscali offre giga aggiuntivi ai suoi clienti per scusarsi dei disagi

In seguito ai disservizi e ai malfunzionamenti di internet per alcuni clienti di Tiscali Mobile, l’operatore telefonico ha deciso di scusarsi proponendo una nuova promozione. Come già accennato in apertura, in particolare, l’operatore ha deciso di offrire giga aggiuntivi ai clienti che sono stati coinvolti da questi disservizi.

Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, l’operatore sta intanto inviando un SMS di scuse ai suoi clienti per quanto accaduto. Eccolo qui di seguito.

“Ti informiamo che il disservizio sulla rete mobile Tiscali è rientrato. Ci scusiamo per l’eventuale disagio riscontrato. Vai su http://tisca.li/ripristinomobile”.

Stando a quanto riportato, nei prossimi giorni l’operatore contatterà nuovamente i clienti coinvolti per spiegare come ricevere i giga aggiuntivi. Insomma, nonostante i disservizi, l’operatore telefonico Tiscali sta cercando in tutti i modi di rimediare. Ricordiamo comunque che Tiscali è uno degli operatori più apprezzati grazie anche alle sue offerte a basso costo. Tra queste, c’è ad esempio l’offerta Tiscali Smart Basic 30 che, ad un costo di soli 5,99 euro al mese, include 30 GB di traffico dati.