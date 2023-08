Non è sempre semplice scovare un paio di cuffiette (tra le migliaia che esistono) di una buona qualità ad un prezzo abbastanza conveniente.

Fortunatamente per noi però, la piattaforma di e-commerce Amazon propone sempre tantissime offerte e tra quelle di questi giorni troviamo anche le OPPO Enco X. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

OPPO Enco X in offerta su Amazon

Oppo è un’azienda relativamente nuova nel mercato italiano, ma negli ultimi due anni si è spesso fatta notare per dispositivi di tutto rispetto. E i nuovi auricolari true wireless della società, gli Oppo Enco X, non fanno eccezione, entrando in gamba tesa sul (già affollato) panorama delle cuffiette senza fili. Pur non spiccando per originalità, il design degli Oppo Enco X è decisamente gradevole: la sensazione è quella di avere per le mani un prodotto ricercato, che non ha molto da invidiare a qualsiasi altro modello di fascia alta.

La collaborazione con Dynaudio, azienda specializzata in impianti Hi-Fi, si fa sentire e la qualità sonora è davvero notevole. Il doppio driver offre un suono caldo e pieno di dettagli: i bassi sono molto profondi, chiari e vibranti, ma sempre senza distorsioni anche ad alto volume. Anche medi e alti si difendono decisamente bene: le voci risultano sempre naturali e pulite e, ascoltando musica classica, gli archi sono un vero piacere da sentire, squillanti e definiti, senza sbavature.

Il Bluetooth degli Oppo Enco X è in versione 5.2, quindi non c’è da temere per la sincronia audio/video. La connessione allo smartphone è immediata e risulta sempre stabile, anche a distanze importanti. Molto apprezzato il supporto al codec LHDC, oltre ai classici SBC e AAC. Gli Oppo Enco X si interfacciano con l’app HeyMelody, disponibile solo per Android. Purtroppo non esiste ancora un applicazione per iOS. Queste cuffiette sono attualmente scontate a soli 79.99 euro. Seguite questo link per maggiori dettagli.