Non si chiama più Mi Band ma sì, è sempre lei, una delle smart band più di successo di sempre. Quali sono le novità dalla 6? Display più grande e gestione del monitoraggio dello sport decisamente più approfondita.. con qualcosina che continua a non convincere a pieno.

Attualmente la Xiaomi Smart Band 7 è proposta sulla piattaforma Amazon ad un prezzo davvero molto interessante. Andiamo a scoprirlo insieme.

Xiaomi Smart Band ad un prezzo top su Amazon

Smart Band 7 è dotata di display ad alta risoluzione AMOLED da 1,62″ che, se confrontato con gli 1.56″ della Mi Band 6, significa visibilità maggiore del 25% rispetto alla generazione precedente grazie alle cornici ridotte. Peccato però che continui a mancare il sensore di luminosità.

Le differenze rispetto al modello precedente, oltre che nel display, stanno nel numero di sport, ora infatti si superano le 110 tipologie di sport monitorabili, gli utenti potranno impostare obiettivi di fitness personalizzati e troviamo un vasto programma personalizzato dedicato alla salute e al benessere e con l’aggiunta di tre funzioni: Carico allenamento, Durata del recupero ed Intensità allenamento.

Ora si può anche valutare il programma di allenamento e regolare l’intensità per massimizzare le prestazioni. Smart Band7 inoltre è dotata di una nuova analisi dell’allenamento professionale VO₂ max, che misura la quantità massima di ossigeno da raggiungere durante l’attività fisica. L’impermeabilità è di 5 ATM e la batteria garantisce quattro giorni con always on attivo e sette giorni senza. Il prezzo, seguendo questo link è di 29.99 euro invece di 44.99 euro.