Xiaomi Smart Band 7 Pro a prezzo bomba: oggi su Amazon con -61% di sconto

Lo Xiaomi Smart Band 7 Pro è un dispositivo perfetto per tenere sotto controllo le attività sportive. Non passa inosservato l’ampio display AMOLED rettangolare da 1,64″ che consente di visualizzare le informazioni senza alcuno sforzo visivo.

Parliamo di un dispositivo che si contraddistingue grazie al nuovo design che offre non solo informazioni più dettagliate ma anche effetti di animazione fluidi grazie al chipset di nuova generazione. Se siete in cerca di un dispositivo pratico e versatile, questo è perfetto per voi e costa pochissimo.

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni.

Xiaomi Smart Band 7 Pro in offerta folle su Amazon

Uno sconto incredibile del 66% vi consente di acquistare un tracker per lo sport, ma non solo, spendendo pochissimo rispetto ad altri giorni. Non mancano le funzioni dedicate al monitoraggio giornaliero della salute, tra cui SpO2, della frequenza cardiaca, del sonno e dello stress. Per completare l’esperienza d’uso è presente anche la funzione dedicata al monitoraggio della salute femminile. Non mancano le certificazioni di impermeabilità del dispositivo. Questo Xiaomi Smart Band è impermeabile fino a 50 metri.

Autonomia? Del tutto eccellente grazie alla potente batteria. Nello specifico, lo Xiaomi Smart Band 7 Pro offre una durata della batteria ultra lunga fino a 12 giorni con un normale uso quotidiano. Oltre a ciò, il costruttore ha deciso di completare l’esperienza d’uso rendendola perfetta con il GPS integrato. GPS perfetto per il tracciamento sportivo dato che supporta elementi come BDS, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e può quindi essere utilizzato senza telefono cellulare.

Non vedete l’ora di indossare questo dispositivo? Allora non vi resta che approfittare subito dello sconto del 61% sul prezzo di listino che vi consente di pagare lo Xiaomi Smart Band solamente 38,99 euro anziché 99,89. Per voi anche la spedizione è gratuita e la garanzia sul prodotto è di ben 24 mesi.