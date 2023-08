WhatsApp continua a stupire i suoi utenti con continui aggiornamenti e introduzioni di funzioni sempre più utili ed interessanti.

Solo nell’ultimo mese, infatti, la piattaforma di messaggistica istantanea, ha introdotto alcune novità importanti.

Tra cui la possibilità di condividere lo schermo delle chat con i propri contatti (funzione utile soprattutto in ambito lavorativo-professionale) e l’introduzione dei messaggi video-vocali, ovvero gli Instant Video Message.

Si tratta di aggiornamenti disponibili sia per i dispositivi Android sia per quelli iOS. Questi hanno generato, fin da subito, un altissimo numero di commenti e reazioni positive da parte degli utenti dell’app.

Infatti, ad ogni novità introdotta da WhatsApp, ci si arriva quasi a porsi sempre la stessa domanda: << Come facevamo prima senza questa funzione ?>>

WhatsApp e la nuova funzione relativa ai gruppi

Restando in argomento, negli ultimi giorni, è stato annunciato l’introduzione di un nuovissimo aggiornamento previsto da WhatsApp.

Quest’ultimo, riguarda la possibilità di creare gruppi di contatti senza dover necessariamente dargli anche un nome.

Tale novità risulta molto utile soprattutto in quelle circostanze in cui, un eventuale gruppo, viene creato in fretta e in furia esclusivamente per fare una singola comunicazione, perché risulta utile per un determinato periodo di tempo, per esempio per decidere il regalo di compleanno di un amico, e altre situazioni simili.

Trovare ogni volta un nuovo nome per un gruppo, molto spesso, risulta essere solamente una perdita di tempo. Per non parlare di quelle situazioni in cui la presenza di gruppi con nomi troppo simili, potrebbe generare confusione e spingerci ad inviare un messaggio nella chat sbagliata. Insomma a chi non è capitato almeno una volta una cosa simile?

Con questa nuova opzione, nel caso in cui non vi sentiate ispirati dall’invenzione di un nome per il vostro gruppo, per identificare ogni chat sull’interfaccia principale di WhatsApp, dove sono mostrate tutte le conversazioni, ogni gruppo presenterà, come nome identificativo, la lista dei contatti in esso inseriti.

Ogni contatto, infatti, verrà mostrato con lo stesso nome utilizzato durante il salvataggio in rubrica. Invece, per i contatti che non conoscete, verrà mostrato direttamente il numero di telefono.

Anche in questo caso, l’aggiornamento sarà disponibile sia per i dispositivi iOS sia per gli Android.

Non si sa ancora con certezza quando questo sarà effettivamente lanciato. A tal proposito si consiglia dunque di sincerarsi di avere sempre installata l’ultima versione aggiornata dell’applicazione.