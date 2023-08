Avete mai sentito parlare della Friggitrice ad Aria? sicuramente nell’ultimo periodo vi sarà capitato che un vostro amico o parente l’abbia acquistata e sia sia trovato bene.

Effettivamente, si tratta di un prodotto che permette di cucinare moltissimi cibi ad aria ed avere un risultato di una frittura. In questo periodo la piattaforma Amazon sta proponendo una Friggitrice ad Aria doppia marca Ferrari ad un ottimo prezzo. Ecco le sue caratteristiche.

Friggitrice ad Aria doppia in offerta su Amazon

Friggisano Duo è pronta a rivoluzionare il mondo delle friggitrici, sia quello delle friggitrici ad aria, sia quello delle friggitrici tradizionali. Perché? Perché unisce il meglio delle due tecnologie, offrendoti la possibilità di cucinare in modo salutare e gustoso due pietanze diverse servendole insieme calde e croccanti.

Grazie al funzionamento della friggitrice ad aria puoi realizzare croccanti fritture con fino all’80% di grassi in meno. La tecnologia a circolazione d’aria calda rapida della funzione AIR FRY, infatti, permette di raggiungere in breve tempo una temperatura così alta che i cibi risultano croccanti fuori e soffici dentro come quando friggi in modo tradizionale.

Friggisano Duo ti garantisce il risultato di una friggitrice ad aria professionale con una grande semplicità d’uso, che la rende ideale per un uso quotidiano. In ogni momento puoi controllare le impostazioni selezionate con il display digitale, chiaro e facile fa usare. Insomma, sicuramente un vero affare, considerando che la pagherete solo 120.70 euro invece di 134.88 euro. Seguite questo link per maggiori dettagli.