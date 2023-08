In questi giorni la piattaforma Amazon sta proponendo lo smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 Pro ad un prezzo davvero molto interessante.

Il Watch5 Pro è un prodotto nuovo che vuole fare l’occhiolino a chi vuole raggiungere l’estremo. Ed effettivamente è il migliore smartwatch Android del momento. Ricordiamoci insieme le sue caratteristiche.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro in super offerta

Quest’anno a far compagnia al Watch5 c’è il nuovo e più estremo Galaxy Watch5 Pro che ancora permette all’azienda di fare un passo in avanti verso la perfezione in questo campo con alcune funzionalità che solo pochi brand concorrenti erano riusciti. Qui c’è maestria e la peculiare ottimizzazione software che l’azienda sudcoreana ha raggiunto in questi ultimi anni permettono a chi lo acquisterà di avere al polso il migliore smartwatch per Android sul mercato odierno.

Il chipset Exynos W920, già visto e sperimentato con identica configurazione sulla serie Watch 4, rende l’utilizzo delle varie funzionalità fluido, e senza intoppi, complice anche l’ottima implementazione del sistema operativo nata dalla stretta collaborazione tra Samsung e Google, con l’interfaccia utente One UI Watch 4.5 che si innesta perfettamente sul Wear OS 3.5.

Il Samsung Galaxy Watch5 Pro dunque viene messo in vendita in una duplice versione da 45mm solo Wi-Fi o anche con rete 4G e con colorazioni Black Titanium e Grey Titanium. Quello proposto dalla piattaforma è il modello da 45 mm di colore grigio, al prezzo di 299 euro invece di 499 euro, scontato del 40%. Visitate questo link per maggiori dettagli.