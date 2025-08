Google punta sugli smartwatch per la sicurezza di Android

La protezione degli smartphone è da tempo una delle priorità di Google, che continua a sviluppare soluzioni capaci di trovare un equilibrio tra praticità e sicurezza. Con l’arrivo di Android 15, l’azienda ha introdotto la funzione Identity Check, un sistema ideato per proteggere i telefoni quando vengono utilizzati fuori dalle cosiddette posizioni attendibili.

Ora, dalle ultime analisi della versione beta 25.29.31 di Google Play Services, emergono dettagli su un importante aggiornamento. Il colosso di Mountain View starebbe infatti sperimentando una modalità che trasforma lo smartwatch in un segnale di fiducia. Nel senso che se l’orologio resta connesso e vicino al telefono, il sistema riconosce automaticamente l’utente. Ciò potrebbe quindi ridurre l’obbligo di inserire impronte digitali o PIN quando si è lontani dai luoghi considerati sicuri.

Google e la nuova fase di Identity Check

L’obiettivo dichiarato di Gopogle è quello di semplificare l’esperienza quotidiana. Gli utenti che indossano già un orologio protetto da codice, infatti, potrebbero beneficiare di sblocchi più rapidi senza rinunciare a una protezione costante contro furti o accessi non autorizzati. La nuova strategia non elimina del tutto la necessità di metodi biometrici, ma riduce i passaggi più ripetitivi. In pratica, la presenza dello smartwatch diventa una conferma implicita del controllo del dispositivo. Tale approccio, come detto, potrebbe risultare particolarmente utile in viaggio o negli spostamenti quotidiani, quando il telefono non si trova in una zona sicura già registrata.

Per ora, si tratta di un progetto in fase di sviluppo. Google non ha ancora comunicato se e quando la novità raggiungerà tutti gli utenti Android. In più, non è certo se la funzione verrà distribuita esattamente con le caratteristiche individuate nella beta. Ciò che appare evidente, però, è la volontà di muoversi verso una sicurezza più fluida, capace di adattarsi ai ritmi della vita digitale moderna.

Se confermata, tale integrazione tra smartphone e indossabili potrebbe segnare un passo avanti decisivo. Con un semplice orologio al polso, la gestione della sicurezza diventerebbe meno invasiva, senza compromettere l’affidabilità del sistema. Insomma, così facendo Google dimostra di voler trasformare la tecnologia quotidiana in una protezione discreta ma efficace.