Blackview entra a gamba tesa sul mercato business ed annuncia il lancio globale del loro primo smartphone aziendale di fascia alta con schermo curvo, A200 Pro. Questo interessante device non si limita a un display curvo AMOLED da 2,4K e 120Hz come principale novità, ma è anche dotato di una fotocamera principale da 108MP.

Blackview A200 pro offre un concentrato di novità, nuovo sistema operativo DokeOS 4.0 basato su Android 13, processore Helio G99 a 6nm, fotocamera da 108MP e ricarica rapida a 66W. Blackview A200 Pro è sicuramente un dispositivo in grado di attirare l’attenzione in un segmento ricco di opportunità.

Una nuova veste per Blackview

A200 Pro presenta un design simmetrico a doppia curvatura sia sul fronte che sul retro, abbinato a cornici ultra-sottili, ed eccelle sia nel comfort che nell’aspetto. La fotocamera vanta un design unico a doppia lente, un omaggio al leggendario marchio di ottica tedesco Rollei.

Diverse le opzioni di colore disponibili, dal Daybreak Blue al Meteor Purple e Polar Night Black. Blakckview A200 Pro è anche incredibilmente leggero, pesa solo 196g e vanta un profilo di soli 8,55mm, rendendolo quindi ergonomico e incredibilmente comodo da tenere in mano.

Esperienza multimediale al TOP

Per offrire agli utenti un’esperienza visiva rinnovata, il Blackview A200 Pro introduce per la prima volta un display curvo AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione 2,4K. Schermo protetto da CORNING® GORILLA® GLASS 5 e con rapporto schermo-corpo di 92,3%. Blackview si è concentrata molto sull’esperienza utente e sul ridurre le cornici il più possibile.

Lo schermo ha un refresh rate dinamico da 120Hz, ottimizzato per il gaming, la lettura e gli scenari AOD. Luminosità massima dichiarata di è di 1300 nit, ottima dovendo garantire un uso business e quindi nelle ore diurne. A200 Pro è stato certificato da TÜV SÜD per la Luce Blu Bassa, un’ottima protezione per salvaguardare la salute degli occhi.

Anche qui arriva la spinta sull’acceleratore di Blackview che ha scelto per A200 Pro un modulo della posteriore Samsung® ISOCELL HM6 da 108MP, il migliore mai realizzato da Blackview. Con un impressionante formato del sensore di 1/1,67 pollici, l’A200 Pro garantisce dettagli e colori realistici. La rivoluzionaria tecnologia Nonapixel Plus di Samsung 9-in-1 garantisce foto luminose e nitide anche in condizioni di illuminazione difficili.

Completano il comparto camere una lente grandangolare da 8MP a 117° e la lente ultra-macro da 2MP. La fotocamera frontale, sempre Samsung da 16MP, promette ottimi selfie con buona illuminazione, sia di giorno che di notte.

Tutto questo è dovuto all’algoritmo proprietario Blackview ArcSoft® 6.0, che offre una miriade di modalità di scatto come HDR, Super Night, Ritratto, Bellezza e Panorama, la qualità delle foto migliorata del 15% rispetto al passato.

Mediatek Helio G99 e nuovo sistema operativo DokeOS 4.0

Blackview A200 Pro monta il nuovo MediaTek Helio G99, un chip octa-core realizzato con la tecnologia di processo a 6nm di TSMC, e una GPU ARM G57 MC2, potenziata dalla tecnologia di gioco HyperEngine 2.0 Lite di MediaTek. Completano le specifiche di A200 Pro 24GB di RAM (12GB di base + fino a 12GB di espansione), 256GB di ROM

(espansiondibili con scheda TF da 1TB) e un sistema di raffreddamento a triplo strato che copre un’area di 14.883mm², in grado di mantenere una temperatura di circa 38°C.

Passaggio da DokeOS 3.1 a DokeOS 4.0 per Blackview, che ha dichiarato di aver compiuto innumerevoli sforzi e passi avanti nello sviluppo del suo sistema operativo. DokeOS 4.0 basato su Android 13, garantisce è sviluppato per garantire efficienza, comodità e una elevata privacy.

La nuova App aziendale Workspace offre uno spazio di lavoro privato e su misura, EasyShare consente trasferimenti rapidi e sicuri di file senza connessione Internet, perfetta per tutti gli usi. Promette inoltre un notevole vantaggio la funzione di sottotitoli in tempo reale, un aiuto prezioso per le chiamate o le presentazioni aziendali in multilingua.

Ricarica Rapida e Prezzo di lancio

Sotto la scocca di Blackview A200 Pro troviamo una massiccia batteria da 5050mAh, che con prestazioni dichiarate in standby di 576 ore, 25 ore di conversazione, 20 ore di ascolto multimediale e 9 ore di streaming video. Tutto questo supportato da una capacità di ricarica ultraveloce da 66W, consentendo di ricaricare il 50% della batteria in soli 20 minuti.

Blackview A200 Pro è già disponibile sul mercato ad un prezzo lanci odi 199 dollari limitato ai primi 1000 ordini. Inoltre i primi 200 acquirenti potranno riceverlo con in omaggio un paio di cuffie Bluetooth La promo è accessibile sullo store Aliexpress a questo link limitata come detto ai primi 1000 acquisti.