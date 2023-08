Un’importante ricerca scientifica è stata svolta dagli scienziati della city college di New York, e riguarda l’applicazione di un magnete e della luce.

Già da anni la scienza ha scoperto e dimostrato come gli effetti magneto – ottici, generati ovviamente dall’incontro e dall’applicazione contemporanea di questi due elementi, possano condurre a nuovi sviluppi tecnologici, nonché altre tipologie di utilizzo.

Ma vediamo, in dettaglio, in che modo questi scienziati sono riusciti ad intrappolare la luce all’interno gli oggetti magnetici, che cosa ne deriva da questa combinazione e in che modo potrebbe essere sfruttata.

Luce e magnetismo, la ricerca di alcuni scienziati

Gli scienziati del city college, hanno costruito un magnete suddiviso in diversi strati, e che presenta al suo interno degli eccitoni. Ovvero, una sorta di particelle in grado di generare potenti e diverse interazioni ottiche.

In poche parole, nel momento in cui a questo nuovo materiale creato in laboratorio, viene applicato un campo magnetico esterno, gli eccitoni iniziano a cambiare le proprie proprietà, determinando a loro volta un’ulteriore modifica dell’intero materiale in cui esse sono contenute.

Uno dei cambiamenti che si possono generare, riguarda la capacità del materiale di riflettere determinate frequenze di luce, queste ultime infatti possono modificare totalmente il suo colore.

Il potere di combinazione tra luce e magnetismo, come abbiamo appunto detto, può essere applicato in vari settori tecnologici. Ed, in effetti, la sua applicazione è anche già avvenuta.

Basta pensare ai laser magnetici, alle batterie quantistiche in grado di non scaricarsi mai, ai dispositivi che utilizzano la memoria MRAM. Ovvero, un tipo di memoria che memorizza i bit di dati direttamente sulle cariche magnetiche, invece che su quelle elettriche. Rendendo, in questo modo, non necessario il passaggio della corrente elettrica.

Gli scienziati sono quindi piuttosto certi che l’applicazione del fenomeno megnericon-ottico, coinvolgerà, pian piano, sempre più tecnologie. Portando ad un miglioramento ed una maggiore efficienza nelle prestazioni.