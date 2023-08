Quante volte, accendendo la vostra rete WiFi, vi siete ritrovati a visualizzare uno schermo bianco che facesse fatica a ricaricarsi?

Ebbene sì, nonostante gli operatori telefonici facciamo a gara per offrire promozioni dai servizi sempre più efficienti e vantaggiosi, può comunque capitare che l’intensità e la velocità del servizio WiFi che loro stesse offrono, non sia sempre ottimale.

Per chi non lo sapesse, la potenza del wifi non è determinata solamente dal luogo di residenze ma da altri fattori, come :

Il numero di dispositivi connessi alla rete;

connessi alla rete; Presenza di muri, che possono ostacolare la velocità della rete e dei servizi di download, e così via.

Ma allora come è possibile scoprire quale sia la ragione che influenza il funziona del nostro WiFi?

Come scoprire l’effettiva potenza della propria rete WiFi

Se siete curiosi di sapere da cosa sia determinata, effettivamente, la lentezza del vostro WiFi, ci sono alcuni sistemi da applicare che si occupano appunto di questo.

Si tratta di sistemi validi sia per i dispositivi iOS, sia per gli Android, che ci aiutano ad ottenere risultati certi in davvero pochissimo tempo.

Per i dispositivi Android, la prima cosa da fare è l’installazione dell’app “ Open Source WiFi Analyzer”.

Una volta aperta, l’applicazione ci chiederà di accettare alcuni termini di utilizzo, oltre a richiedere l’ accesso ad alcune informazioni , come la propria posizione . Dopo aver completato questa prima fase, l’app vi mostrerà una lista delle reti WiFi disponibili e dalla quale dovrete, appunto, selezionare la vostra.

Da qui, avrete la possibilità di verificare il valore dBm ( decibel per milliwatt , unità di potenza) della propria rete. Più il valore del dBm è basso, più la potenza della vostra rete sarà alta. Per intenderci, se ci viene mostrato un valore di 30 dBm , vuol dire che l’intensità della vostra rete e molto alta.

la prima cosa da fare è l’installazione dell’app “ Una volta aperta, l’applicazione ci chiederà di accettare alcuni termini di utilizzo, oltre a richiedere l’ , come la . Dopo aver completato questa prima fase, l’app vi mostrerà una disponibili e dalla quale dovrete, appunto, selezionare la vostra. Da qui, avrete la possibilità di verificare il ( , unità di potenza) della propria rete. Più il valore del dBm è basso, più della vostra rete sarà alta. Per intenderci, se ci viene mostrato un valore di , vuol dire che l’intensità della vostra rete e molto alta. Per quanto riguarda i dispositivi IOS, invece, la scelta migliore sarebbe quella di installare l’app “Network Analyzer ‘ o “WiFi Explorer”.

Questi sono entrambi dei software, piuttosto potenti, in grado di raccogliere tutte le informazioni relative alla propria rete, ed i fattori che ne influenzano l‘intensità. Tutto ciò ci verrà mostrato, in maniera dettagliata, su un’apposita interfaccia, graficamente dettagliata e molto intuitiva.

Da questo momento in poi, la vostra rete WiFi non avrà più segreti per voi !