Whatsapp è, come tutti sanno, il servizio di messaggistica istantanea più popolare al mondo. Proprio il suo successo la rende uno strumento perfetto per gli hacker e i truffatori per attuare la propria truffa.

Non c’è da stupirsi, quindi, dell’ennesima segnalazione che arriva attraverso WABetaInfo. Ultimamente i truffatori hanno creato infatti una nuova strategia. Hanno scelto Whatsapp per colpire più persone possibili, soprattutto quelle non proprio tecnologiche.

La nuova truffa su Whatsapp

Un utente ha raccontato di avere ricevuto un messaggio sospetto da un account WhatsApp. Questo si presentava come un account del servizio di supporto, ma capita la potenziale truffa e la stranezza delle richieste che gli erano state fatte (dati personali), lo ha subito segnalato.

Non tutti sono in grado di accorgersi di essere in contatto con un account falso. I truffatori hanno abbastanza intelligenza da usare come immagine del profilo una foto contenente un badge verificato.

Per capire se si sta conversando davvero con il servizio di supporto di WhatsApp, il modo più semplice è cercare il badge. Sopra, a destra, è possibile vedere quello del vero servizio di supporto: il badge è posizionato di fianco al nome. A sinistra, invece, è possibile individuare un account falso: il badge in questo caso è inserito nell’immagine del profilo.

Indizio chiarissimo dell’eventuale truffa è quindi dato dal fatto che il mittente del messaggio vi chieda informazioni personali, come i dati relativi alla carta di credito. Il servizio di supporto reale di Whatsapp non chiederebbe mai dati privati simili, codici o addirittura soldi.

In questi casi vi consigliamo di bloccare il contatto falso e segnalarlo all’interno delle informazioni della chat. State attenti ai dettagli e non fatevi abbindolare!