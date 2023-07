Spotify aumenta i prezzi dei suoi abbonamenti Premium. Gli utenti sono ovviamente contrariati ma l’azienda ritiene questa mossa fondamentale per continuare a migliorarsi.

All’interno di un post che è stato pubblicato sul sito ufficiale dell’azienda, Spotify ha affermato che fin dalla sua nascita, ovvero dall’anno 2008, in cui il servizio è stato appunto lanciato, ha investito e ufficializzato nuove innovazioni per creare un’esperienza audio che fosse la migliore sia per gli ascoltatori semplici che per gli artisti e i creator.

“Abbiamo costantemente presentato novità per permettere ai fan e ai creator di connettersi attraverso la forza della nostra piattaforma, a partire dagli strumenti per scoprire nuova musica come il nostro AI DJ, alle esperienze di condivisione come Blend e all’introduzione dei contenuti podcast e degli audiobook.”

Spotify, un impero fatto di miglioramenti continui: ora i prezzi aumentano

Ad oggi ci sono più di 200 milioni di abbonati Premium su Spotify, rendendo il servizio di abbonamento audio il più famoso in tutto il mondo. Consente inoltre di offrire l’ascolto di musica senza pubblicità, il download per averla offline e lo streaming. In poche parole Spotify aumenta i prezzi per continuare con questa grande attività di innovazione, o almeno queste sono le motivazioni ufficiali.

“Il mercato ha continuato a evolversi dal nostro lancio. Così, per poter continuare a innovare, stiamo modificando i nostri prezzi di abbonamento Premium in diversi mercati del mondo. Questi aggiornamenti ci permetteranno di continuare a creare valore per gli ascoltatori, per l’industria musicale e per i creator sulla nostra piattaforma“.

Questi sono infine i prezzi nuovi: