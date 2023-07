Come ben sappiamo ci troviamo in un momento storico alquanto pazzo per quanto concerne l’economia mondiale e soprattutto il prezzo medio della vita, tutto costa di più e soprattutto continua ad aumentare di prezzo, dopo gli aumenti di prezzo dei vari providers telefonici, è toccato a Netflix con anche la rimozione della condivisione accounts e ora dopo tanto tempo, tocca a Spotify, l’azienda ha annunciato un aumento dei prezzi dei suoi abbonamenti, un cambiamento pianificato di lunga data i cui dettagli verranno comunicati agli abbonati tramite mail.

Spotify ha esordito con un post sul sito ufficiale attestando come dal 2008, anno del lancio del servizio, ha “innovato e investito per creare la migliore esperienza audio per tutti gli ascoltatori, gli artisti e i creator”.

Ecco le parole riportate: “Abbiamo costantemente presentato novità per permettere ai fan e ai creator di connettersi attraverso la forza della nostra piattaforma, a partire dagli strumenti per scoprire nuova musica come il nostro AI DJ, alle esperienze di condivisione come Blend e all’introduzione dei contenuti podcast e degli audiobook.”

I prezzi aumenteranno

Ovviamente queste parole sono state un preambolo per arrivare al punto, ovvero annunciare gli aumenti di prezzo, ecco quali saranno i costi degli abbonamenti d’ora in avanti:

Premium Individual: 10,99 euro , aumento di un euro al mese.

, aumento di un euro al mese. Premium Duo: 14,99 euro , aumento di due euro al mese.

, aumento di due euro al mese. Premium Family: 17,99 euro , aumento di due euro al mese.

, aumento di due euro al mese. Premium Student: 5,99 euro, aumento di un euro al mese.

Dunque sembra proprio che anche il colosso della musica abbia ceduto alle spinte del mercato.