La piattaforma Amazon sta proponendo in offerta una SSD marca Lexar da 1 TB. Si tratta di uno sconto del 5%, non alto ma comunque conveniente.

Un’unità SSD, o unità a stato solido, è un tipo di disco rigido più recente e innovativo, che viene utilizzato come dispositivo di archiviazione nei computer. Scopriamo insieme tutti i dettagli del prodotto.

Amazon: SSD Lexar da 1TB in offerta

SSD è l’acronimo di solid-state drive, ovvero unità a stato solido. Diversamente dalle unità HDD di vecchia generazione, le unità SSD non hanno parti in movimento, come dischi che ruotano o bracci di accesso che si muovono attorno al disco.

Per anni, il meccanismo fisico dell’unità disco rigido è stato l’unico ostacolo alla possibilità di ottenere velocità di lettura e scrittura più elevate. Reinventando la modalità di accesso e archiviazione dei dati, le unità SSD eliminano questo problema e adesso i file di grandi dimensioni vengono caricati molto più rapidamente con un’unità SSD rispetto a un’unità HDD.

L’interno di un’unità SSD è costituito da un sistema di griglie di transistor microscopiche impilate l’una sull’altra. I transistor sono impostati su specifiche cariche elettriche, che a loro volta vengono impostate e mantenute tramite “gate”. Questa unità è proposta sulla piattaforma, attraverso questo link, al prezzo di 37.04 euro invece di 38.99 euro.