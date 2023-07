Huawei Watch Fit Special Edition è ufficiale, smartband per le persone dinamiche

Huawei Watch Fit Special Edition è la nuova smartband dotata di un design pensato per agevolare le persone che amano uno stile di vita sempre attivo, senza abbandonare la tecnologia di ultima generazione, e tutte quelle funzionalità che puntano fortemente verso il benessere.

L’azienda cerca di raggiungere un nuovo segmento di pubblico, la Gen Z, con un prodotto fresco e dal design distintivo, commercializzandolo anche in tre colorazioni differenti: Starry Black, Forest Green e Nebula Pink. La personalizzazione è estrema, oltre alle centinaia di watchfaces installabili, sulla schermata principale è possibile impostare una foto, tra quelle presenti nella galleria dello smartphone. Eleganza e comodità, ma sempre con un occhio al design, infatti è una smartband ergonomica e confortevole, ideale per un utilizzo h24.

Huawei Watch Fit Special Edition – alcune specifiche tecniche

Se amate lo sport, sappiate che con Huawei Watch Fit Special Edition potrete fare affidamento su oltre 100 modalità differenti, con sincronizzazione del battito ad altri dispositivi utilizzati, di cui 11 professionali e 85 standard. Rispetto ai modelli precedenti, troviamo l’introduzione di funzionalità migliorate e rinnovate per canottaggio, calcio o basket, ma anche e-sport.

Il dispositivo vuole essere il personal trainer di fiducia, per questo integra l’algoritmo Huawei TruSport, monitorando l’ossigenazione, il battito cardiaco (con la tecnologia Huawei TruSeen 5.0 affiancata dall’intelligenza artificiale), i passi, la corsa, il sonno (con la tecnologia Huawei TruSleep 3.0 e TruRelax, utile anche per misurare lo stress), l’indice di potenza, il carico di allenamento o anche la massima capacità di assorbimento dell’ossigeno. Il tutto garantisce un monitoraggio 24 ore su 24, così da essere sempre aggiornati sul proprio stato di salute, a cui aggiungere anche le funzioni di monitoraggio del ciclo mestruale. Non mancano, infine, le classiche funzioni, come riproduzione musicale, sveglia, risposte rapide ai messaggi, trova telefono o remote camera.

Il prodotto è disponibile da oggi sullo Huawei Store, ad un prezzo di listino di 99,90 euro. Se interessati lo trovate qui.