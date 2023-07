Come sempre, continuiamo a seguire con grande interesse le novità proposte dal team di sviluppatori di WhatsApp. Il suo incessante lavoro è volto a migliorare l’esperienza dei propri utenti attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e la risoluzione dei bug riscontrati nel tempo.

Questa volta gli sviluppatori hanno implementato le novità scoperte nelle varie release beta dell’applicazione nel canale stabile, mettendole a disposizione di tutti gli utenti. Tutto ciò è avvenuto non molte ore addietro.

Le novità di Whatsapp che non puoi perdere

Partiamo con le seguenti novità di Whatsapp con la versione 2.23.14.79:

Ora puoi trasferire in maniera nativa la cronologia account completa quando passi a un nuovo dispositivo. Recati nelle Impostazioni > Chat > Trasferisci chat.

Le videochiamate inoltre ora supportano finalmente la modalità orizzontale.

Adesso è possibile anche silenziare i numeri sconosciuti. Vai a Impostazioni > Privacy > Chiamate per iniziare.

Si tratta di funzionalità che nel corso delle prossime settimane verranno messe a disposizione di tutti gli utenti. Nel caso in cui non dovessero essere ancora disponibili per i vostri account Whatsapp, allora dovrete avere ancora un pizzico di pazienza e attendere “il vostro turno”.

Come avere queste novità

Volete provare queste ultime novità? Nel caso abbiate un sistema operativo Android, avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing.

Coloro che non riescono a iscriversi al programma beta, ma vogliono comunque provarle già, hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, scaricabili da APK Mirror.

Queste novità di Whatsapp così semplici sono davvero utili e non vediamo l’ora di poterle avere sul nostro account.