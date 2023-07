1Mobile è l’operatore virtuale di telefonia mobile che da più di 10 anni troviamo nel mercato italiano delle telecomunicazioni. Il gestore, prende in prestito, per i suoi servizi, la rete di proprietà della Vodafone. Quest’ultima, infatti, rappresenta uno dei più diffusi e popolari operatori telefonici italiani e che gode di una copertura davvero ottima. In occasione dell’estate, 1mobile, al pari dei suoi competitor, offre una pluralità di offerte Super convenienti cui poter accedere.

E’ questo il caso della nuovissima promo Super 80.

1Mobile: tutti i servizi inclusi nella Super 80

L’offerta è valida fino al 31 Luglio 2023 per i nuovi clienti e per coloro che effettuano la portabilità da altri gestori telefonici quali: Tim, WindTre, Iliad, Vodafone e tutti gli operatori virtuali.

Stiamo parlando della SUPER 80.

Al costo di soli 5 euro, Essa comprende:

Attivazione gratuita

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e senza scatto alla risposta;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e senza scatto alla risposta; 80 SMS;

80 Giga di Internet validi sia per il traffico dati in Italia sia per tutti i paesi dell’ Unione Europea;

di Internet validi sia per il traffico dati in Italia sia per tutti i paesi dell’ Tariffe speciali verso l’ Estero ;

; Servizio di attivazione automatica;

App ufficiale dedicata, su cui accedendo alla propria Area Personale, si avrà la possibilità di verificare il credito residuo, controllare i consumi, attivare offerte ed effettuare rinnovi. Tutto con la massima comodità e rapidità.

La promo in questione prevede un costo di 5 euro per il primo mese di attivazione, per poi, dal secondo mese, il prezzo sarà di 6.99 euro per sempre e senza ulteriori variazioni.

Tuttavia, per maggiori informazioni a riguardo ed eventuali dubbi e delucidazioni, potete consultare il sito ufficiale dell’operatore, su cui sarà possibile visionare anche tutte le altre promozioni telefoniche più apprezzati nell’ultimo periodo.