1Mobile vuole riuscire a ritagliarsi un grandissimo spazio nel cuore degli utenti italiani, riuscendo a sua volta a sorpassare le dirette rivali del settore, proponendosi come più valida alternativa per tutti coloro che non vogliono spendere troppo, godendo ugualmente di ottimi contenuti generali.

In questi caldi ultimi giorni di Luglio, è stata resa disponibile la Flash 220 Summer Edition, una promozione che può essere richiesta con portabilità da tutti gli operatori telefonici, entro e non oltre il 31 luglio 2023, oppure attivabile anche su nuova numerazione, senza differenze nel prezzo finale. Il costo iniziale da sostenere non risulta essere eccessivo, poiché al giorno d’oggi è necessario spendere solamente 4,99 euro (se effettuata portabilità, altrimenti 9,99 euro per la nuova numerazione), a cui ovviamente va aggiunta la prima ricarica.

1Mobile, questa promozione è da pazzi

Con la Flash 220 Summer Edition gli utenti si ritrovano quindi a poter mettere le mani su un bundle davvero di tutto rispetto, composto principalmente da 220 giga al mese, con navigazione in 4G, affiancati da illimitati minuti utilizzabili verso tutti, ed anche 90 SMS che potranno essere spediti a chiunque si desideri in Italia.

La promo può essere richiesta direttamente tramite il sito ufficiale, presenta un costo fisso mensile di soli 9,99 euro, il cui canone deve essere versato tramite credito residuo della SIM ricaricabile che si andrà a tutti gli effetti ad acquistare. Da notare essere presente un vincolo contrattuale di 180 giorni, nell’eventualità in cui richiediate la portabilità entro tale intervallo, i bonus che avete goduto vi verranno trattenuti sul credito residuo.