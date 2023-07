Realme, ufficiale la collaborazione con Gardaland ed una sorpresa speciale

Realme, per festeggiare il debutto di Realme 11 Pro Series, composta da due smartphone di alto livello come Realme 11 Pro e Realme 11 Pro+ (quest’ultimo caratterizzato dalla presenza del sensore da 200MP), ha deciso di stringere una collaborazione molto particolare con Gardaland, il più famoso parco di divertimenti del nostro territorio.

Per tutta l’Estate e parte dell’Autunno, più precisamente da Luglio a Novembre, l’attrazione Flying Island si tingerà a tutti gli effetti di giallo, il colore che vive e sopravvive nel logo di Realme. L’attrazione, di cui trovate un’immagine qui sopra, è una sorta di isola flottante, niente di troppo adrenalinico e quindi adatto a tutti, che porterà gli utenti ad un’altezza di 50 metri di altezza, offrendo così una vista impareggiabile sulle colline circostanti e sul fantastico Lago di Garda.

Realme e Gardaland, da cosa nasce la collaborazione

La collaborazione nasce dall’idea di Realme di valorizzare la fotocamera del suo nuovo Realme 11 Pro+, infatti il sensore da 200 megapixel è dotato di un SuperZoom OIS, basandosi su fotocamere Samsung ISOCELL HP3 da 1/1,4 pollici e apertura F1.69. Avendo puntato moltissimo sulla qualità del comparto fotografico, quale occasione migliore per testarlo, se non fotografando il Lago di Garda dalla Flying Island.

Il pensiero appena espresso viene replicato da Francis Wong, il CEO di Realme Europe, il quale sostiene di essere “molto felici ed orgogliosi del progetto di collaborazione con Gardaland, anche per l’intenzione di Realme di allargare la brand awarness al mercato italiano, puntando fortissimo sul target di riferimento: i giovani“. Proprio per questo motivo è nata la collaborazione con il parco di divertimenti, il luogo in cui i più teneri d’età possono conoscere il brand.